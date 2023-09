Lionel Messi y Erling Haaland entre los nominados para ‘The Best’

La FIFA dio a conocer a los candidatos para los premios 'The Best' y resaltan los nombres de Lionel Messi, Aitana Bonmatí, Sam Kerr y Erling Haaland

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló las diferentes categorías y sus candidatos para los premios "The Best" de la temporada. Entre los candidatos para "The Best FIFA Men's Player" están Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros más.

Sin embargo, una de las ausencias que más hacen ruido es la de Vinícius Jr., quien tuvo una temporada muy importante con el Real Madrid. También están ausentes el portero Emiliano Martínez y el técnico Lionel Scaloni, recientes campeones del mundo con Argentina en Catar 2022.

Otro campeón del mundo que no aparece en ninguna lista es la del extécnico de la selección femenina de España, Jorge Vilda. En la categoría "The Best FIFA Women's Player" están Aitana Bonmatí, Linda Caicedo, Sam Kerr, Jennifer Hermoso, entre otras.

Los nominados al 'The Best FIFA Men's player'

Julián Álvarez (Manchester City/Argentina); Marcelo Brozovic (Al-Nassr/Croacia); Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica); Ikay Gündogan (FC Barcelona/Alemania); Erling Haaland (Manchester City/Noruega); Rodrigo Hernández (Manchester City/España); Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Georgia); Lionel Messi (Inter Miami/Argentina); Victor Osimhen (Napoli/Nigeria)K Declan Rice (Arsenal/Inglaterra), y Bernando Silva (Manchester City/Portugal).

Las nominadas al 'The Best FIFA Women's player'

Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España); Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia); Rachel Daly (Aston Villa/Inglaterra); Kadidiatou Diani (Olympique Lyon/Francia); Caitlin Foord (Arsenal/Australia); Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra); Jennifer Hermoso (Pachuca/España); Lindsey Horan (Olympique Lyon/Estados Unidos); Amanda Ilestedt (Arsenal/Suecia); Lauren James (Chelsea/Inglaterra); Sam Kerr (Chelsea/Australia); Mapi León (FC Barcelona/España); Hinata Miyazawa (Manchester United/Japón); Salma Paralluelo (FC Barcelona/España), y Keira Walsh (FC Barcelona/Inglaterra).

Los nominados al 'The Best FIFA Goalkeeper'

Yassine Bounou (Al-Hilal/Marruecos); Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica); Ederson Moraes (Manchester City/Brasil); André Onana (Inter Milán/Camerún), y Marc André ter Stegen (FC Barcelona/Alemania).

Las nominadas al 'The Best FIFA Women's Goalkeeper

Mackenzie Arnold (West Ham/Australia); Ann-Katrin Berger (Chelsea/Alemania); Catalina Coll (FC Barcelona/España); Mary Earps (Manchester United/Inglaterra); Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile); Zecira Musovic (Chelsea/Bosnia y Herzegovina), y Sandra Paños (FC Barcelona/España).

Los nominados al 'The Best FIFA Women's coach'

Peter Gerhardsson (selección de Suecia); Jonathan Giráldez (FC Barcelona Femení); Tony Gustavsson (selección de Australia); Emma Hayes (Chelsea), y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Los nominados al 'The Best FIFA Men's coach'

Pep Guardiola (Manchester City); Simeone Inzaghi (Inter Milán); Ange Postecoglou (Tottneham); Luciano Spalletti (Napoli), y Xavi Hernández (FC Barcelona).

Los aficionados podrán votar por su candidato favorito a partir de hoy 14 de septiembre en el sitio web fifa.com y tendrán hasta el próximo 6 de octubre a medianoche para emitir su voto.