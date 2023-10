Copa América 2024: El adiós de Ángel Di María a la selección Argentina

‘Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él’, dijo Di María. EFE

Último baile de Ángel Di María. El seleccionado de Argentina se retirará del combinado 'albiceleste' una vez finalizada la Copa América 2024, siendo esta su última participación con la selección sudamericana.

Di María habló para el programa radial Todo pasa, y confirmó que la Copa América del próximo año será el último torneo que jugara el argentino con la selección. "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar".

"Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él. No es lo mismo estar en la Selección, verte 3-4-5 días e irte que estar un año entero y verlo en los entrenamientos. Eso para mí era lo máximo y lo pude vivir", afirmó el Fideo, como también es conocido Di María.

El mediocampista también habló sobre sus planes a futuro a nivel de clubes y expresó, sin muchos detalles, que tiene entre sus metas también llegar a jugar con Rosario Central antes de retirarse.

"En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Rosario Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando". Hay que recordar que Di María tiene contrato con el Benfica hasta junio del 2024.

Con la selección, el Fideo tuvo la oportunidad de disputar cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022), cinco Copa América (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021) y la Finalissima. También ganó los Juegos Olímpicos Pekín 2008 con la sub-23 y disputó el Mundial sub-20 de la categoría en el 2007.

Hasta la fecha Di María acumula 55 partidos con la selección, 16 goles y nueve asistencias. Añadido a eso ganó con la 'albiceleste' un Mundial, una Copa América y la Finalissima en Wembley un año atrás.