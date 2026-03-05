Adiós a las pérdidas de tiempo: La revolución de la IFAB para el Mundial 2026

Las pérdidas de tiempo, sumado a las contantes críticas en cuando a las decisiones arbitrales con dos de los temas que más le han preocupado a la FIFA en los últimos años.

Es por ello que junto con la International Football Association Board (IFABB), quienes se encargan de definir las reglas dentro del fútbol, así como también modificaciones en este deporte, han llegado a varios acuerdos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El uso del VAR, una de las herramientas tecnológicas más importantes del momento, siempre ha estado en la mira de las críticas, ahora con estas modificaciones, se espera los árbitros tengan más poder en el uso de esta herramienta en ciertas acciones que ocurran durante el partido.

Estas reglas serán aplicables a partir del 1 de junio y durante el Mundial 2026, el cual inicia el 11 de junio, se podrán en práctica todas ellas.

La FIFA aprobó que durante el Mundial 2026, hayan dos pausas de hidratación (una en cada parte) con una duración de tres minutos cada una. Durante estas pausas, el ente deportivo permitió que las televisoras con derechos puedan realizar algún corte comercial dentro de los mencionados tres minutos.

Una de las que más llama la atención será la cuenta atrás de los cinco segundos para los saque de meta o de tiro de esquina. De acuerdo con el reglamento, si el árbitro ve que el jugador demora en una acción de saque de banda, el colegiado central empezará con una cuenta regresiva de cinco segundos.

Si el futbolista en cuestión no ejecuta el saque, la posesión pasará para el contrario, mientras que en saque de meta, se ejecutará un tiro de esquina para el rival. Destacar que esta última ya se ha estado implementando en algunos ecosistemas del fútbol, por lo que no es del todo desconocida.

Recordar que desde hace años, el portero tenía hasta ocho segundos para sacar el esférico, ya sea en saque de meta o tras atajar un balón. Si no lo hacía en ese tiempo, se central amonestaba al portero con una tarjeta amarilla y el juego seguía con toda normalidad.

Otra de las reglas implementadas recae en el tiempo límite que tienen los jugadores para salir del campo durante una sustitución. Para tener un partido con mayor ritmo, si un jugador que será sustituido no sale del terreno de juego en un lapso de 10 segundos, el jugador en cuestión saldrá, pero el que entrará en su lugar no podrá hacer su ingreso dentro de un minuto, luego de una interrupción del juego.

La siguiente regla va en esa misma línea. Si un jugador queda postrado lesionado e interrumpe el juego, deberá quedar fuera por un minuto e ingresará una vez reiniciado el juego. Destacar que esta regla no se aplicará si el infractor de la falta resulte amonestado con una tarjeta amarilla o roja.

Con relación al VAR, también se hicieron modificaciones. Esta herramienta podrá intervenir cuando haya pruebas claras en jugadas con una tarjeta roja que derive de una segunda tarjeta amarilla incorrecta, en error de identidad cuando se amoneste a un jugador que derive de una falta.

El árbitro también podrá utilizar el VAR, con pruebas contundentes, en un saque de esquina incorrecto, siempre y cuando la revisión pueda revisarse inmediatamente y sin retrasar el juego.

Se espera que con estas reglas, mejore la intensidad de juego, así como también el fútbol se convierta en un deporte aún más vistoso, sobre todo para las futuras generaciones y exista un menor margen de error en cuanto a las decisiones arbitrales.