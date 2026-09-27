Árbitros en la mira: del escándalo en LPF a las polémicas en España

Organismos judiciales del Ministerio Público de Panamá y tribunales de España avanzan en septiembre de este año en investigaciones penales y revisiones disciplinares sobre esquemas de amaño de partidos en la liga local e interferencias dirigenciales en Europa como el Caso Negreira y los reclamos del Real Madrid para determinar si los desaciertos arbitrales obedecen a fallos humanos imprevistos o a delitos tipificados que comprometen la transparencia del deporte profesional. Estas actuaciones, documentadas por la Agencia EFE y despachos de la Procuraduría General de la Nación, buscan establecer responsabilidades legales sobre los hechos denunciados en los estadios y despachos deportivos.

Panamá: las investigaciones del Ministerio Público

En el plano nacional, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público ejecutó la Operación Garra para desarticular redes dedicadas a la alteración acordada de acciones de juego para beneficiar a apuestas ilegales, conocido mejor como amaño de partidos Según reportes de La Estrella de Panamá y TVN Noticias, las pesquisas oficiales derivaron en la aprehensión de futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y de la liga de ascenso (Liga Prom), quienes recibían pagos de entre 2.500 y 4.500 dólares por provocar saques de esquina o derrotas parciales. De acuerdo con el fiscal superior Emeldo Márquez, citado en comunicados oficiales del Ministerio Público, los procesados enfrentan cargos por delitos contra el orden económico: “Se logró la aprehensión de personas dedicadas a condicionar resultados deportivos a cambio de sumas de dinero entregadas por estructuras delictivas”. Por su parte, el técnico del Sporting San Miguelito, Julio César Dely Valdés, señaló en la cadena TVMax Deportes la persistencia de conductas anómalas en el Torneo Clausura 2026, expresando puntualmente: “Se están observando situaciones muy extrañas en el terreno de juego que terminan perjudicando la competitividad de nuestro fútbol”. Ante la recurrencia de estos episodios, la dirigencia de la Fepafut y diputados de la Asamblea Nacional impulsan reformas legislativas para sancionar de forma directa la manipulación de competencias deportivas con penas agravadas dentro del marco penal.

España: el reclamo del Real Madrid y el criterio del VAR

A nivel internacional, el debate sobre el juzgamiento arbitral se concentró en el fútbol español tras el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputado en el estadio Metropolitano. Según un comunicado oficial del Real Madrid C.F. difundido por W Deportes y el diario Marca, el club cuestionó al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y la gestión del Video Assistant Referee (VAR), sistema de cámaras y jueces asistentes en pantalla que revisan jugadas dudosas. La entidad madridista manifestó formalmente su postura a través de sus canales institucionales: “El criterio disciplinario aplicado durante el partido muestra una disparidad alarmante en la revisión de jugadas determinantes que perjudica de forma directa al equipo”. La disconformidad se fundamentó en la expulsión del defensor Dean Huijsen tras la revisión en pantalla y la falta de criterio unificado. Como respuesta, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó en declaraciones recogidas por la Agencia EFE: “Un error arbitral o una apreciación discutible de la jugada no significa que exista una conspiración ni que la competición esté adulterada”.

El Caso Negreira y la fiscalización en los tribunales europeos

El expediente de mayor trascendencia en el arbitraje europeo es el Caso Negreira, tramitado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona a cargo del juez Joaquín Aguirre por presunta corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Según las diligencias judiciales divulgadas por el diario El País, se investigan erogaciones por más de 7,5 millones de euros efectuadas por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a las empresas Dasnil 95 y Nilsad, pertenecientes a José María Enríquez Negreira. En ese periodo, Enríquez Negreira ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), órgano de la Real Federación Española de Fútbol encargado de asignar las ternas arbitrales, evaluar su desempeño y determinar sus ascensos o descensos de categoría. En defensa de la institución azulgrana, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sostuvo categóricamente en rueda de prensa: “El Barcelona nunca ha realizado ninguna actuación que tuviera como objetivo o como intención adulterar la competición para obtener una ventaja deportiva”. Investigaciones de la Agencia EFE detallan que la causa abarca a expresidentes blaugranas como Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, mientras la Audiencia de Barcelona descartó el delito de cohecho (sanción a pagos a funcionarios públicos) al fijar que los árbitros no son empleados estatales. Paralelamente, la UEFA mantiene inspectores de ética y disciplina evaluando el expediente para determinar eventuales sanciones administrativas en torneos continentales.

El panorama global y las herramientas de control