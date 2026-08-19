Así avanza la obra: La remodelación del estadio Maracaná alcanza el 25%

Por fin se ven las luces en el tema relacionado con la renovación del estadio Maracaná. El recinto, ubicado en El Chorrillo, fue cerrado semanas atrás para que el mismo entrara en un proceso profundo de remodelación, esto en pro del fútbol panameño.

El reciento, que abrió sus puertas en el 2014, está teniendo una remodelación en prácticamente todos los sectores, sin embargo hay que recordar que no es una obra parte de cero. El consorcio RB Maracaná, junto con la empresa Constructora Riga Services y bajo la supervisión de Pandeportes son los encargados de esta importante obra.

Se pudo conocer que en estos momentos la obra tiene un avance de un 25% y se tiene como objetivo finalizar esta remodelación para el mes de diciembre del 2026. Esto permitirá que el recinto sea utilizado para la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el 2027.

La ingeniera Paola Sandoya se encargó de brindar algunos detalles que las obras que se están ejecutando dentro de las instalaciones. Sandoya precisó que cuando la empresa empezó los trabajos, las primeras impresiones en cuanto a la situación del estadio no estaban en las mejores y que si era urgente una renovación para el mismo.

La propia cancha será uno de los cambios más novedosos que tendrá el recinto. Sandoya destacó que el césped será completamente natural, con su sistema de riego y su respectivo sistema de drenaje para cuando llueva. Con esto se confirma que el estadio no será de césped híbrido o sintético, sino 100% natural.

Otras de las novedades que tendrá el campo de juego es la ampliación del mismo. La cancha tendrá medidas FIFA, 68x104 será la medida oficial del renovado estadio Maracaná. Hay que recordar que las medidas mínimas para un campo de juego con reglamentación FIFA y avalado por la IFAB son de 90 metros de largo por 45 metros de ancho.

Esto abre la posibilidad de que el estadio Maracaná pueda albergar partidos internacionales en un futuro. Hay que recordar que este recinto ya albergó partidos amistosos de la selección de Panamá, duelos de la Liga de Campeones de la Concacaf, así como también fue sede el Premudial Sub-17 en el 2017.

Otras de las adecuaciones que se están realizando en el recinto es en la gradería. Habrá un aumento de aforo, unas 270 butacas aproximadamente serán instaladas en el recinto para que haya una capacidad aproximada de unos 5770 de aficionados.

El inmueble contará con hasta cuatro camerinos. El local y el visitante estarán ubicados en el Ala Norte, mientras que los demás serán para los partidos de categorías inferiores. Se tiene contemplado que los camerinos se asemejen a los que están en el estadio Rommel Fernández.

Otros de los detalles que contará el renovado estadio Maracaná será con cabinas de audio, cabinas de transmisión, una pequeña cabina para el comisionado del partido, ocho baños públicos dentro del recinto (cuatro para hombres y cuatro para damas), sala de conferencia de prensa, área de medios, oficinas para agentes de la Concacaf y Pandeportes.

Sandoya igualmente detalló que en el Ala Este estarán ubicados los comercios, así como también que el estadio tendrá una nueva fachada con colores azul y gris. Así como en el estadio Rommel Fernández, el Maracaná contará con una iluminaria capaz de realizar un show de luces.