Boletos en juego: El camino de fuego de Bolivia, Surinam, Irak y Nueva Caledonia por el Mundial 2026

Durante las próximas dos semanas se conocerán a los últimos equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los play-off de la FIFA iniciarán este jueves 26 de marzo con hasta seis equipos buscando los últimos dos boletos que da el ente deportivo para la cita mundialista.Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática de Congo e Irak se medirán en México e intentar meterse de última hora a la gran fiesta del fútbol este año. De hecho, algunos de estos equipos han calificado estos partidos como los más importantes de su historia, mientras que otros han iniciado con muchos días de anticipación su preparación para estos partidos.