Boletos en juego: El camino de fuego de Bolivia, Surinam, Irak y Nueva Caledonia por el Mundial 2026

Durante las próximas dos semanas se conocerán a los últimos equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los play-off de la FIFA iniciarán este jueves 26 de marzo con hasta seis equipos buscando los últimos dos boletos que da el ente deportivo para la cita mundialista. Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática de Congo e Irak se medirán en México e intentar meterse de última hora a la gran fiesta del fútbol este año. De hecho, algunos de estos equipos han calificado estos partidos como los más importantes de su historia, mientras que otros han iniciado con muchos días de anticipación su preparación para estos partidos.

Bolivia, la primera en llegar

Hay que remontarse hasta 1994 para ver a una Bolivia dentro de la Copa Mundial de la FIFA. Años después, los bolivianos están a las puertas de clasificarse a su cuarto mundial de su historia y es por ello que la delegación sudamericana llegó el pasado 16 de marzo a Nuevo León en Monterrey para medirse en primera instancia a Surinam este jueves 26 de marzo. En tal caso de llevarse la victoria, Bolivia se verá las caras con Irak, equipo que ya los está esperando en la final de esta llave del repechaje. En tal caso logren la clasificación, el equipo sudamericano jugará contra Noruega, Francia y Senegal dentro del grupo I. Recordar que una de sus máximas estrellas, Marcelo Martins finalmente no fue citado por Oscar Villegas para este repechaje, luego de regresar del retiro y poder ayudar a la selección de cara a esta pequeña eliminatoria. Con este arribo temprano, Bolivia buscará aclimatarse al escenario de Monterrey, así como también preparar de manera exitosa el duelo ante Surinam.

Surinam también ya esta en Monterrey

Del otro lado de la moneda, Surinam, equipo que se metió en este repechaje de última hora, ya se encuentra en Nuevo León tras su arribo el pasado domingo 22 de marzo. La delegación, el cual llegó en dos grupos, ya se encuentra instalado en su ‘bunker’ en San Pedro, lugar que escogieron como sede de concentración de cara al juego contra Bolivia. Con la misión de clasificar a su primera Copa Mundial de la FIFA en toda su historia, el equipo de Surinam no llegó solo. Días atrás se confirmó que las leyendas Patrick Kluivert (exjugador del Barcelona) y Clarence Seedorf (exjugador del Real Madrid) se unieron al cuerpo técnico como consultores de cara a este repechaje intercontinental. Estas contrataciones ayudarán al equipo de Surinam para llegar con la máxima confianza posible, así como también le da un salto de calidad a la plantilla. “Creo que la SVB debería sentirse afortunada de que dos de estas leyendas también vayan a aportar su granito de arena a este gran proyecto”, llegó a decir el director general de la federación, Brian Tevreden, al diario De Telegraaf. Sumado a ello, muchos de sus jugadores militan en clubes de élite en Europa, como lo son Ridgeciano Haps (Venezia/Italia), Melayro Bogarde (Hoffenheim/Alemania) o Joel Piroe (Leeds United/Inglaterra).

Irak llega a continente americano pese a conflicto en Oriente Medio

Uno de los grandes dolores de cabeza que tenía la FIFA era si finalmente Irak podría salir de Oriente Medio y llegar a México para disputar este repechaje internacional. Tras varias semanas trabajando en el traslado del equipo, la delegación de Irak pudo resolver este tema y arribó a Monterrey el pasado domingo 22 de marzo. Con un video publicado en redes sociales, la selección asiática dejó constancia que ya se encuentra en Nuevo León para preparar la final de su llave del repechaje intercontinental. Irak, al momento de su arribo, fue fuertemente custodiado por elementos de la policía mexicana, así como también por equipos de la militar. Los iraquíes no verán acción hasta este martes 31 de marzo cuando se enfrente al ganador entre Bolivia y Surinam. Es por ello que el equipo tendrá prácticamente ocho días para preparar este importante encuentro, ya que el equipo se está jugando el pase a su segunda Copa del Mundo en toda su historia. Su primera y última participación fue en México 1986. Más allá de la preparación en estos días, Irak cuenta con algunos jugadores interesantes como Ali Jasim, de 22 años, quiem juega en el Al-Najma de Arabia Saudita. En la campaña anterior jugó dos partidos con el Como en la Serie A y también militó en el Almere City de la Eredivisie de Países Bajos. También hay otros elementos importantes como los mediocampistas Zidane Iqbal, quien juega en el Utecht de Países Bajos y en su momento jugó con el Manchester United, además está Marco Faraj del Venezia de Italia.

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