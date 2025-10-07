Bolillo Gómez destaca la calidad de Panamá y anuncia cinco ausencias en su selección

Panamá tiene en su calendario un partido más que importante frente a El Salvador. Este viernes 10 de octubre los panameños estarán visitando el estadio Cuscatlán para el partido de Eliminatoria camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Dentro del seleccionado salvadoreño hay una figura que Panamá aprecia mucho y es el entrenador, Hernán Bolillo Gómez. El técnico colombiano supo llevar al equipo panameño a lo que fue su primera Copa Mundial de la FIFA en el 2018 y ahora hará de rival al dirigir a El Salvador.

Al pasar por el banquillo panameño, el Bolillo Gómez conoce prácticamente a la perfección al futbolista panameño. Su calidad, cualidades físicas, así como también sus debilidades y así lo destacó para diferentes medios salvadoreños previo a este cotejo. El colombiano, sumado a ello, llenó de elogios a Panamá, principalmente por sus cualidades individuales.

“Panamá tiene muy buenos jugadores de fútbol. Estoy hasta aquí de ver videos de Panamá y cada vez más me gusta ver a los muchachos como juegan. Soy admirador de los futbolistas panameños, son jugadores buenos”, destacó el Bolillo Gómez, quien fuese entrenador de la selección nacional entre 2014 y 2018.

En ese sentido, también habló de manera positiva de sus jugadores, destacando la calidad del futbolista salvadoreño.

“El fútbol nos da para enfrentarlos y aquí también en El Salvador he visto que el equipo tiene buena técnica. El futbolista salvadoreño tiene buena entrega, tiene recepción, gran pegada...estamos con eso combinándolo con trabajo defensivo”, dijo Bolillo Gómez.

El colombiano también confirmó las bajas de hasta cinco jugadores. Diego Flores (Firpo), Henry Romero (Alianza), Bryan Tamacas (Hércules), Harold Osorio (Chicago Fire II) por lesión y Jorge Cruz (FAS) por una situación personal no estarán presentes para enfrentarse a Panamá.

“Henry Romero tampoco estará. Son cinco jugadores importantes que están fuera. No vamos a convocar a nadie más. Es muy duro, cinco jugadores afuera, ni Brasil ni Argentina lo aguantan, vamos a ver, seguimos trabajando duro por el bien, para sacar un resultado a favor, pero está complicado la situación de lesionados”, señaló Bolillo Gómez.

A pesar de estas bajas, El Salvador cuenta con otros elementos interesantes y de peligro que podrían poner en aprietos a Panamá. El juvenil Nathan Ordaz (LAFC), Jefferson Valladares (Municipal Limeño) o Darwin Cerén (CD Águila) están entre los convocados para enfrentarse a los panameños este viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán a las 8:00 p.m. (hora local).