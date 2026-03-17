Brasil inaugura la era del “jogo bonito”

A Suecia arribaron Argentina y Brasil, ambos subcampeones (1930 y 1950 respectivamente), como los dos retadores americanos prominentes con la difícil misión de traer de vuelta el Trofeo Jules Rimet al continente. La estadística de entonces reflejaba que las dos copas disputadas a este lado del atlántico la habían ganado los suramericanos, las tres en la otra orilla les habían correspondido a los europeos. El torneo de 16 selecciones dividas en cuatro grupos de cuatro, en el que clasificaban los dos primeros a los cuartos de final, contemplaba que en caso de un empate en puntos al final en la tabla de posiciones, independientemente de la diferencia de goles, se recurría a un partido de desempate. El campeonato inició el 8 de junio con una jornada a doble partido en cada uno de los grupos: Alemania Federal el campeón defensor del título se enfrentó a Argentina en el Grupo 1, derrotándoles 3-1. Mientras que Brasil, abrió su participación en el grupo 3 contra Austria imponiéndose 3-0; lo elogios sobre el equipo brasileño se reflejaron de inmediato. La noticia publicada en La Estrella de Panamá del 9 de junio de 1954 del corresponsal de la agencia UPI, Ferry Wimmer, expresaba: “Los brasileños triunfaron ayer merecidamente, en opinión unánime de los expertos. Según los mismos expertos, hacía muchos años no se veía en Europa una defensa tan fuerte como la mostrada ayer por Brasil. Los sudamericanos cedieron el dominio de la media cancha, pero los austriacos se estrellaron siempre con una valla impenetrable al acercarse al área brasileña”. Loa brasileños, que habían sufrido el histórico revés de 1950 con el Maracanazo y la decepcionante eliminación en los cuartos de final en 1954, habían emprendido un proceso para darle vuelta al registro histórico, en un deporte en el que sabían tenían un sello propio y merecían el reconocimiento universal.

Las cartas sobre la mesa

El cuerpo técnico lo encabezaba Vicente Feola, con amplia trayectoria dirigiendo al club Sao Paulo y la experiencia de haber sido asistente técnico de Brasil en el amargo1950. Aparte de llevar al equipo a Europa para una gira que le permitiera aclimatarse, ampliaron el cuerpo técnico incorporando un supervisor, un preparador físico, un médico, un dentista y un psicólogo que les guio sobre qué jugadores congeniaban unos con otros. También le dieron un vuelco total a la táctica imperante al innovar proponiendo el sistema 4-2-4; cuatro defensas, dos mediocampistas y cuatro delanteros. Junto al concepto innovador, no debe dejarse de señalarse el hecho de que tenían germinada una de sus mejores generaciones, en la que sus jugadores podían desdoblarse de su rol inicial para aportar en la labor defensiva o para sumar poder ofensivo. El que estaba en Suecia era un grupo con nombres relevantes como Gilmar, Bellini, Zito, Djalma Santos, Zagallo, Mazzola, Vavá, Didí, Garrincha y entre ellos la incorporación al plantel de un joven imberbe de 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, a quien llamaban simplemente ‘Pelé’. El 11 de junio, en la segunda fecha del calendario, Argentina se enfrentó a Irlanda del Norte. Comenzó perdiendo 0-1 a los tres minutos de juego, dándole vuelta al marcador con una victoria al final de 3-1, que les permitió llegar al cierre del grupo con posibilidades de meterse entre los clasificados. Brasil encaró en su grupo a Inglaterra con la que igualó 0-0, al partido se le consideró como uno de los mejores de la fase de grupos. El resultado, sin embargo, dejaba para ambos inconvenientes hacia el cierre del grupo. Los ingleses habían empatado en su primer partido contra la Unión Soviética 2-2 y con este segundo resultado acumulaban 2 puntos. Los soviéticos en esta fecha habían superado a Austria 2-0 haciendo tres puntos, los mismos que sumaba Brasil. Eran los tiempos en los que un triunfo concedía dos puntos, el empate un punto. El cierre iba a ser determinante para los tres equipos con Austria ya eliminada. Si Brasil perdía con la Unión Soviética e Inglaterra ganaba a Austria, los brasileños quedaban afuera. Si los brasileños empataban con los soviéticos y los ingleses superaban a los austriacos había un triple empate de todos con cuatro puntos. Si Brasil ganaba pasaba de primero, acompañándole Inglaterra como segundo si derrotaban a los austriacos.

Dolor en Argentina, samba en Brasil