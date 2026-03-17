Brasil inaugura la era del “jogo bonito”

El cuerpo técnico lo encabezaba Vicente Feola, con amplia trayectoria dirigiendo al club Sao Paulo y la experiencia de haber sido asistente técnico de Brasil en el amargo1950. Aparte de llevar al equipo a Europa para una gira que le permitiera aclimatarse, ampliaron el cuerpo técnico incorporando un supervisor, un preparador físico, un médico, un dentista y un psicólogo que les guio sobre qué jugadores congeniaban unos con otros. También le dieron un vuelco total a la táctica imperante al innovar proponiendo el sistema 4-2-4; cuatro defensas, dos mediocampistas y cuatro delanteros.Junto al concepto innovador, no debe dejarse de señalarse el hecho de que tenían germinada una de sus mejores generaciones, en la que sus jugadores podían desdoblarse de su rol inicial para aportar en la labor defensiva o para sumar poder ofensivo. El que estaba en Suecia era un grupo con nombres relevantes como Gilmar, Bellini, Zito, Djalma Santos, Zagallo, Mazzola, Vavá, Didí, Garrincha y entre ellos la incorporación al plantel de un joven imberbe de 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, a quien llamaban simplemente ‘Pelé’.El 11 de junio, en la segunda fecha del calendario, Argentina se enfrentó a Irlanda del Norte. Comenzó perdiendo 0-1 a los tres minutos de juego, dándole vuelta al marcador con una victoria al final de 3-1, que les permitió llegar al cierre del grupo con posibilidades de meterse entre los clasificados.Brasil encaró en su grupo a Inglaterra con la que igualó 0-0, al partido se le consideró como uno de los mejores de la fase de grupos. El resultado, sin embargo, dejaba para ambos inconvenientes hacia el cierre del grupo. Los ingleses habían empatado en su primer partido contra la Unión Soviética 2-2 y con este segundo resultado acumulaban 2 puntos. Los soviéticos en esta fecha habían superado a Austria 2-0 haciendo tres puntos, los mismos que sumaba Brasil. Eran los tiempos en los que un triunfo concedía dos puntos, el empate un punto.El cierre iba a ser determinante para los tres equipos con Austria ya eliminada. Si Brasil perdía con la Unión Soviética e Inglaterra ganaba a Austria, los brasileños quedaban afuera. Si los brasileños empataban con los soviéticos y los ingleses superaban a los austriacos había un triple empate de todos con cuatro puntos. Si Brasil ganaba pasaba de primero, acompañándole Inglaterra como segundo si derrotaban a los austriacos.