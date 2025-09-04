Champions League 2025: Ausencias sorprendentes en los clubes de la Premier

Los clubes que dirán presente en la UEFA Champions League 2025-2026 entregaron las listas de los jugadores habilitados para la fase de liguilla.

Como de costumbre, hubo muchas sorpresas, sobre todo en clubes de la Premier League, quienes que tuvieron que dejar a muchas estrellas fuera de la Lista A y que no pueden estar en la Lista B.

Hay que recordar que en la lista A está reservada para jugadores de la primera plantilla y algunos jugadores del filial, mientras que la Liga B son para los futbolistas del segundo equipo, pero con ciertas matices a cumplir.

El caso del Tottenham fue el que más llamó la atención. Dejó hasta a seis elementos del primer equipo fuera de la lista para disputar la fase de liguilla, entre ellos está Mathys Tel, exdelantero del Bayern Múnich. El francés llegó al cuadro inglés a mediados de la temporada anterior, sin embargo tan solo anotó tres goles en 20 partidos en todas las competencias.

Tampoco estarán Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin y tampoco el reciente fichaje, Kota Takai.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta, entrenador del cuadro londinense, decidió dejar afuera a Gabriel Jesús. El delantero brasileño sufrió una importante lesión de rodilla en enero y aún se mantiene en recuperación. En su lugar, Arteta llamó a la joven sensación, Max Dowman de tan solo 15 años.

Prácticamente misma situación en el Liverpool. Los Reds hicieron el mercado de fichajes más caro e importante en toda su historia, fichando a importantes elementos en todas las líneas, sobre todo en ataque. Es por ello que Federico Chiesa no tuvo espacio en la lista y no estará disponible para la fase de liguilla de la Champions League.

Por último, el Chelsea, decidió incorporar al brasileño Estevao, mientras que dejó fuera de la lista al argentino y recién llegado proveniente del Brighton (estuvo cedido la temporada pasada en el Leicester City), Facundo Buonanotte.

La fase de liguilla de la Champions League tendrá su pitazo inicial este 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero del 2026.