Champions League 2025: Ausencias sorprendentes en los clubes de la Premier

Los clubes que dirán presente en la <b>UEFA Champions League 2025-2026 </b>entregaron las listas de los jugadores habilitados para la fase de liguilla.Como de costumbre, hubo muchas sorpresas, sobre todo en clubes de la <b>Premier League</b>, quienes que tuvieron que dejar a muchas estrellas fuera de la Lista A y que no pueden estar en la Lista B.Hay que recordar que en la lista A está reservada para jugadores de la primera plantilla y algunos jugadores del filial, mientras que la Liga B son para los futbolistas del segundo equipo, pero con ciertas matices a cumplir.El caso del <b>Tottenham </b>fue el que más llamó la atención. Dejó hasta a seis elementos del primer equipo fuera de la lista para disputar la fase de liguilla, entre ellos está <b>Mathys Tel, exdelantero del Bayern Múnich</b>. El francés llegó al cuadro inglés a mediados de la temporada anterior, sin embargo tan solo anotó tres goles en 20 partidos en todas las competencias.Tampoco estarán <b>Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin y tampoco el reciente fichaje, Kota Takai</b>.Por parte del <b>Arsenal, Mikel Arteta, entrenador del cuadro londinense</b>, decidió dejar afuera a <b>Gabriel Jesús</b>. El delantero brasileño sufrió una importante lesión de rodilla en enero y aún se mantiene en recuperación. En su lugar, Arteta llamó a la joven sensación, <b>Max Dowman</b> de tan solo 15 años.Prácticamente misma situación en el <b>Liverpool</b>. Los Reds hicieron el mercado de fichajes más caro e importante en toda su historia, fichando a importantes elementos en todas las líneas, sobre todo en ataque. Es por ello que <b>Federico Chiesa</b> no tuvo espacio en la lista y no estará disponible para la fase de liguilla de la Champions League.Por último, el <b>Chelsea</b>, decidió incorporar al brasileño <b>Estevao</b>, mientras que dejó fuera de la lista al argentino y recién llegado proveniente del Brighton (estuvo cedido la temporada pasada en el Leicester City), <b>Facundo Buonanotte</b>.La fase de liguilla de la Champions League tendrá su pitazo inicial este 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero del 2026.