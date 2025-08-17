  1. Inicio
Chelsea estrena su título mundial con triste 0-0 ante Crystal Palace

El defensa inglés del Chelsea, Josh-Kofi Acheampong (D), compite con el delantero francés del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta (I) durante el partido de la Premier League inglesa. JUSTIN TALLIS / AFP
Por
AFP Servicios
  • 18/08/2025 00:00
El Chelsea no pasó del empate cero a cero ante el Crystal Palace en Stamford Bridge, mientras que Manchester City, Sunderland y Tottenham lideran la clasificación tras la primera jornada de la Premier League

El Chelsea no pudo pasar del empate en casa 0-0 ante el Crystal Palace en su primer partido oficial desde su título mundial del pasado mes, este domingo en la primera jornada de la Premier League.

El Crystal Palace se confirma como un equipo incómodo para los grandes, una semana después de haber ganado en la tanda de penales al Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

En la recta final de la pasada temporada, el Palace ya consiguió empates meritorios ante Liverpool y Arsenal, ganó al Tottenham días antes de que ese equipo se llevara la Europa League y conquistó la Copa de Inglaterra dejando con la miel en los labios al Manchester City.

En el partido de este domingo en Stamford Bridge, el Chelsea monopolizó el balón (71% de posesión), dispuso de numerosos saques de esquina (11) y constantes ocasiones, pero sin la puntería necesaria, ya que de los 19 tiros a los que tuvo que hacer frente el arquero Dean Henderson apenas tres iban entre los tres palos.

El Crystal Palace hizo daño al contragolpe y llegó a marcar de falta por medio de Eberechi Eze en el 13, pero el árbitro invalidó el tanto porque uno de sus compañeros de equipo se había incrustado en el muro del equipo rival, algo no autorizado.

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dio entrada al extremo brasileño Estevao (18 años) y a Liam Delap en la segunda mitad, pero estas dos caras nuevas del equipo no dieron la pólvora que el equipo necesitaba.

El también brasileño Andrey Santos, de regreso al Chelsea tras una cesión en el Estrasburgo, falló una clara ocasión en el descuento final (90+3).

En otro partido de este domingo, el Nottingham Forest comenzó bien el campeonato, con una victoria 3-1 ante el Brentford, gracias a un doblete de Chris Wood.

La tanda de partidos del día se cierra con el choque estelar de la primera jornada, la visita del Arsenal a Old Trafford, el feudo del Manchester United.

Otros resultados de la primera jornada

El Liverpool venció al Bournemouth cuatro a dos, con goles de Ekitike, Gakpo, Chiesa y Salah por los locales, mientras que Semenyo anotó en dos ocasiones para los visitantes. Aston Villa y Newcastle empataron sin goles.

Brighton y Fulham igualaron uno a uno; O’Riley convirtió de penal para Brighton y Muniz anotó para Fulham en tiempo de descuento. Sunderland ganó tres a cero al West Ham con goles de Mayenda, Ballard e Isidor.

Tottenham venció tres a cero al Burnley con dos tantos de Richarlison y uno de Johnson. Manchester City goleó cuatro a cero al Wolverhampton con tantos de Haaland en dos ocasiones, Reijnders y Cherki.

Nottingham Forest derrotó tres a uno al Brentford con goles de Woods en dos ocasiones y Ndoye, mientras Thiago convirtió de penal para los visitantes.

El próximo partido del domingo enfrentará al Manchester United contra el Arsenal, y el lunes se jugará Leeds frente a Everton.

Clasificación tras la primera jornada

Manchester City lidera con tres puntos, con cuatro goles a favor y cero en contra. Sunderland y Tottenham también suman tres puntos, con tres goles a favor y cero en contra cada uno. Liverpool tiene tres puntos, con cuatro goles a favor y dos en contra. Nottingham Forest suma tres puntos, con tres goles a favor y uno en contra.

Brighton y Fulham tienen un punto cada uno, con un gol a favor y uno en contra. Aston Villa, Chelsea, Crystal Palace y Newcastle también suman un punto, sin goles a favor ni en contra. Arsenal, Everton, Leeds y Manchester United aún no suman puntos.

Bournemouth, Brentford, Burnley, West Ham y Wolverhampton permanecen sin puntos; Bournemouth tiene dos goles a favor y cuatro en contra, Brentford uno a favor y tres en contra, Burnley cero a favor y tres en contra, West Ham cero a favor y tres en contra, y Wolverhampton cero a favor y cuatro en contra.

La primera jornada continúa con la expectativa del choque estelar entre Manchester United y Arsenal en Old Trafford, donde ambos equipos buscarán iniciar el campeonato con victoria.

Lo Nuevo