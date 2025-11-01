Cristiano Ronaldo le marca dos goles a Orlando Mosquera en la victoria 2-1 de Al-Nassr

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo superó en un apretado encuentro al Al-Fayha del panameño Orlando Mosquera . El equipo del luso venció 2-1 con un doblete de Ronaldo, precisamente el último tanto llegó por la vía penal en el tiempo agregado.

Mosquera , quien viene haciendo destacadas actuaciones en la liga saudí, venía de atajarle un penal al francés y exjugador del Real Madrid, Karim Benzema . Esta es una de las facetas en las que más se destaca Mosquera, sin embargo no pudo detenerle el disparo penal al actual campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal.

Contra el Al-Nassr, Mosquera tuvo tres atajadas, dos de ellas dentro de su área chica , siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo para evitar una goleada por parte de los actuales líderes de la liga saudí.

Por el lado del portugués, el capitán del Al-Nassr llegó a la cifra de los 952 goles en toda su carrera y se acerca cada vez más a las 1000 anotaciones, buscando ser en el primer futbolista en toda la historia en llegar a esa cifra. Al jugador de 40 años tan solo le hacen falta 48 goles para alcanzar ese número.

Casualmente en este mismo día, el hijo mayor del luso, Cristiano Ronaldo Jr. hizo su debut con la selección de Portugal sub-16 en la que también llegó anotar un gol. Mucho se ha especulado que ambos puedan llegar a coincidir en un partido, pero Ronaldo ha resaltado que “depende más de él (su hijo) que de mi”.