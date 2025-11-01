Cristiano Ronaldo le marca dos goles a Orlando Mosquera en la victoria 2-1 de Al-Nassr

Por el lado del portugués, <b>el capitán del Al-Nassr llegó a la cifra de los 952 goles en toda su carrera y se acerca cada vez más a las 1000 anotaciones</b>, buscando ser en el primer futbolista en toda la historia en llegar a esa cifra. Al jugador de 40 años tan solo le hacen falta 48 goles para alcanzar ese número.Casualmente en este mismo día, <b>el hijo mayor del luso, Cristiano Ronaldo Jr. hizo su debut con la selección de Portugal sub-16 en la que también llegó anotar un gol</b>. Mucho se ha especulado que ambos puedan llegar a coincidir en un partido, pero Ronaldo ha resaltado que 'depende más de él (su hijo) que de mi'.