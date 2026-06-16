De ‘Panamá será el saco de boxeo del Grupo L’ a la foto viral: el episodio de Piqué y Zlatan que vuelve a dar de qué hablar

El episodio ocurrió cuando Piqué e Ibrahimovic compartían vestuario en el FC Barcelona bajo las órdenes de Pep Guardiola. UUn fotógrafo captó a los jugadores conversando junto a un automóvil en las instalaciones del club y la imagen rápidamente se hizo viral, alimentando todo tipo de especulaciones sobre la relación entre ambos.Más de una década después, el propio Gerard Piqué decidió aclarar qué había ocurrido realmente. Durante una transmisión del programa After Kings, el exinternacional español explicó que todo fue una conversación casual en el estacionamiento del club y que la fotografía fue completamente sacada de contexto.<i><b>'En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club'</b></i>, comentó entre risas el exdefensor.Piqué también recordó que el revuelo fue tan grande que, al día siguiente, un periodista de la prensa rosa le preguntó directamente a Ibrahimovic por los rumores generados por la imagen. La respuesta del sueco, fiel a su estilo desafiante, tampoco pasó desapercibida.<i><b>'No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay'</b></i>, respondió el exdelantero, según relató el propio Piqué.