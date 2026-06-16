De ‘Panamá será el saco de boxeo del Grupo L’ a la foto viral: el episodio de Piqué y Zlatan que vuelve a dar de qué hablar

Las recientes declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que Panamá será “el saco de boxeo del Grupo L” en el Mundial 2026, han provocado una oleada de reacciones entre los aficionados panameños. Pero, además de criticar sus palabras, muchos usuarios en redes sociales han rescatado uno de los momentos más virales y comentados de la carrera del exdelantero sueco: la polémica fotografía junto a Gerard Piqué durante su etapa en el Barcelona. La imagen, captada en 2010 en el estacionamiento de la ciudad deportiva azulgrana, mostraba a ambos futbolistas conversando muy de cerca mientras Ibrahimovic sostenía la mano del entonces defensor español. La instantánea desató rumores, bromas y titulares alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de aquella temporada.

La fotografía que dio la vuelta al mundo