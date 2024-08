View this post on Instagram

“Hoy despedimos a Juan que dejó una marca profunda en nuestras vidas. No puedo evitar recordar y agradecer esos abrazos que me dabas cada vez que el equipo metía un gol, un gesto que siempre sentí como un símbolo de tu gran compañerismo. Que Dios te tenga en la gloria querido amigo. Tu ausencia se sentirá profundamente, pero tus recuerdos, esos que llenan el alma, estarán siempre presentes en cada gol, en cada risa, en cada momento que compartimos”, expresó Mejía en redes sociales.

Otros jugadores importantes uruguayos como Luis Suárez o Darwin Núñez también subieron mensajes de condolencias en sus redes sociales.

Izquierdo, antes de llegar al Nacional (U) había vestido los colores del C. A. Cerro, C. A. Peñarol, Mdeo. Wanderers F. C., C. A. San Luis, Club Nacional de Football y Liverpool Fútbol Club.