El Milan doma al Torino y recupera la segunda plaza

El AC Milan venció este sábado en su estadio al Torino por 3-2 y recuperó su segundo puesto en la Serie A gracias a los goles de sus internacionales franceses Adrien Rabiot y Youssouf Fofana.

Con su triunfo, el Milan se sitúa provisionalmente a cinco puntos del Inter, sólido líder que puede ampliar su diferencia el domingo en el campo de la Fiorentina.

El Nápoles, que ganó el viernes en Cagliari, es tercero a un punto del Milan.

En San Siro, Strahinja Pavlovic abrió el marcador para el Milan con un gol magnífico (37’), una volea a media altura desde más de 20 metros que se coló cerca del larguero.

Los turineses, que esta temporada se mueven en la segunda mitad de la tabla (14º, 33 pts), empataron justo antes del descanso por medio de Giovanni Simeone (44’), que empujó a bocajarro un balón rechazado a sus pies por el guardameta de la selección francesa Mike Maignan.

Pero otros dos franceses domaron al Toro en menos de dos minutos: Adrien Rabiot remató de volea en el área pequeña un centro desde la derecha de Christian Pulisic (54’) y Youssouf Fofana, que escapaba a la vigilancia de la defensa, colocó un disparo fuera del alcance del portero desde el interior del área (56’).

Nikola Vlasic recortó distancias al final del partido de penal (83’).

Antes, el Cremonese se llevó tres puntos cruciales en la lucha por la permanencia al ganar 2-0 en el campo del Parma.

Esta victoria permite a los lombardos (18º, 27 pts) igualar al Lecce, 17º también con 27 puntos, que juega el domingo en la cancha de la Roma (6ª, 51 pts).

Los partidos del sábado se completan con el Juventus-Sassuolo.