El Mundial 2026 ya siente la mano de Trump, anfitrión pero potencial aguafiestas

Organizar un <b>renovado Mundial de fútbol con 48 selecciones</b> ya es una tarea titánica, un reto para 2026 al que se le midieron Canadá, Estados Unidos y México. Pero cuando además el anfitrión se llama <b>Donald Trump</b>, la cosa es más complicada.A seis meses del pitazo inicial de uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, el <b>impredecible presidente estadounidense</b> está complicando la organización al presionar a sus vecinos canadienses y mexicanos, <b>amenazar con reubicar partidos</b> e <b>imponer restricciones a los visados</b>.<b>¿Qué impacto tendrá en la política migratoria? -</b>Se espera que acudan <b>millones de espectadores extranjeros</b> a los tres países anfitriones, sobre todo a Estados Unidos, donde se jugarán la mayoría de los partidos.Pero los visitantes llegarán a un país liderado por un gobernante que ha hecho de la <b>política antiinmigratoria</b> la piedra angular de su mandato, con <b>brutales campañas de deportaciones masivas</b>.Y sigue apretando las tuercas: luego del ataque a dos soldados la semana pasada a pocos metros de la Casa Blanca, Trump <b>suspendió la emisión de visados para nacionales de 19 países</b>, entre ellos Haití e Irán, dos clasificados a la Copa del Mundo.Teherán anunció que <b>boicoteará el sorteo del Mundial</b>, que tendrá lugar el viernes en Washington, con la presencia de Trump, luego de que Estados Unidos se negara a expedir visados a varios miembros de su delegación.<b>¿Excepciones en el fútbol? -</b>El presidente estadounidense asegura que, en determinadas circunstancias, el trámite podría agilizarse, sin embargo <b>obtener visados puede tardar semanas o incluso meses</b>.El líder republicano dice que está implementando un <b>'pase FIFA'</b> que permitirá a cualquier persona con entrada para un partido del Mundial obtener una cita más rápidamente.En todo caso, <b>'tu entrada no es un visado'</b>, advirtió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.Las condiciones para ingresar a Estados Unidos no se relajarán: 'La única diferencia es que <b>estamos priorizando las solicitudes</b>', dijo Rubio.<b>¿Trump cambiará los partidos? -</b>La sombra del líder estadounidense se cierne sobre algunas <b>ciudades anfitrionas, todas lideradas por demócratas</b>.Los Ángeles, por ejemplo, prevé albergar ocho partidos; San Francisco, seis; y Seattle también seis.Sin pruebas, Trump acusa a estas ciudades estadounidenses de permitir que la <b>inmigración ilegal</b>, la <b>inseguridad</b> y la <b>delincuencia</b> se descontrolen.El presidente ha <b>amenazado con trasladar los partidos a otras ciudades</b>, una decisión que sería una pesadilla organizativa para la FIFA.Y también para los aficionados, muchos de los cuales ya han <b>reservado sus entradas, alojamiento y viajes</b>.A esta incertidumbre se suman las tensiones por el <b>despliegue de tropas de la Guardia Nacional</b> en ciudades demócratas como Los Ángeles, aparentemente para restablecer la seguridad.Las <b>agresivas redadas del ICE</b>, que persiguen a inmigrantes indocumentados por todo el país, están exacerbando las tensiones, mientras que un <b>clima de miedo</b> se ha instalado en un segmento de la comunidad latina.En todo caso, el presidente estadounidense podría decidir <b>extender el despliegue de soldados y agentes</b> hasta el Mundial.<b>¿Y qué hay de los vecinos? -</b>El presidente republicano no se anda con rodeos cuando se trata de los coanfitriones de la Copa del Mundo, y les ha impuesto <b>aranceles a ciertos productos</b>.Entre sus ideas, ha amenazado con <b>anexar Canadá</b> y convertir a su vecina del norte en un nuevo estado de Estados Unidos.Y al sur, no ha descartado <b>ataques aéreos en México</b> como parte de su lucha contra los cárteles de la droga.<b>¿Podría comprometerse la organización del Mundial? -</b>Es poco probable, pero los organizadores deberán sumar a sus tareas una <b>gran coordinación para gestionar los visados, el flujo de espectadores y la seguridad</b>.