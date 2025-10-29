El PSG no pasa del empate 1-1 ante Lorient y deja escapar puntos clave

El París Saint Germain cayó en la emboscada del Lorient, antepenúltimo en la tabla y en puesto de descenso, no pasó del empate (1-1) y dejó en el aire el liderato de la Ligue 1 que recuperó el pasado fin de semana.

El conjunto de Olivier Pantaloni, lastrado por sus dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos, mantuvo el tipo en todo momento y respondió pronto a la ventaja que el conjunto de Luis Enrique adoptó al inicio de la segunda parte. Solo dos minutos después hizo el empate. Incluso, en el tramo final, cuando el PSG estaba volcado, tuvo la ocasión de lograr un triunfo histórico. Faltó puntería.

Pero el PSG tampoco da muestras de la autoridad de antaño en la Ligue 1. El cosechado en el campo del Lorient es el tercer empate en los últimos cuatro encuentros. Solo logró ganar el del sábado pasado, en Brest.

En esta ocasión la diferencia de posesión fue apabullante pero tampoco tuvo ocasiones claras en exceso el conjunto de Luis Enrique que volvió a situar de inicio a Ousmane Dembele pero que se dejó en el banco a los directores Vitinha y Joao Neves a los que recurrió en el intermedio.