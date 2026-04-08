El sueño mundialista pasa por el Campeonato W: Panamá se juega todo ante Aruba y Cuba

Ya esta todo prácticamente listo para que la selección femenina de Panamá dispute los últimos dos partidos de la Clasificatoria al Campeonato W 2026. Las dirigidas por Toña Is tienen entre ceja y ceja los duelos ante Aruba y Cuba para seguir con vida el sueño mundialista.

Las convocadas tienen por delante el arduo reto de jugar antes estas dos selecciones mencionadas y clasificar al Campeonato W 2026 de la Concacaf, torneo que da hasta cuatro boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Las dirigidas por Toña Is se encuentran en este momento concentradas en Penonomé, lugar donde se llevará a cabo estos dos últimos partidos. Concretamente el estadio Universidad Latina será el escenario de estas ‘dos finales’.

A pesar de que se hizo los intentos pertinentes para que ambos juegos se disputarán en el estadio Rommel Fernández, esto no fue posible debido a la celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 los cuales se estarán llevando en Panamá del 12 al 25 de abril.

Superado ese capítulo, al equipo panameño le tocará concentrarse de lleno ante Aruba y Cuba. La pelota está del lado de las nuestras, ya que dependen de sí mismas para acceder a la siguiente fase. Con seis puntos en dos partidos, Panamá se coloca en el segundo escalón del grupo por detrás de Cuba, quienes tienen un partido más.

Esto quiere decir que las panameñas dependen al 100% de ellas y el último partido ante las cubanas definirá todo en este grupo E. Hay que recordar que tan solo el primer lugar de cada grupo accede al Campeonato W 2026 en el que ya están esperando Estados Unidos y Canadá.

La concentración del equipo inició el pasado martes 7 de abril cuando las convocadas llegaron a Penonomé y a su hotel de concentración. Durante uno de los entrenamientos antes del primer cotejo ante Aruba, Analía Arosemena del Umecit FC, habló ante los micrófonos de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y destacó la importancia de estos dos últimos partidos, así como también la alegría de estar nuevamente en una convocatoria con el equipo mayor.

“Me siento feliz de estar en esta convocatoria, voy aprovechar esta oportunidad al máximo porque se que estas oportunidades no se dan siempre y voy a darlo todo. Estoy aprovechando los partidos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), se que soy una jugadora que viene creciendo y aún tengo que aprender muchas cosas”, destacó Arosemena.

En esa misma línea, la jugadora del Umecit habló de su perfil como jugadora y destacó el hecho de poder jugar en varias posiciones de ataque, siendo este un aspecto muy importante para muchas entrenadoras hoy en día.

“Es bueno ser una jugadora polifacética, una que sabe jugar en varias posiciones. Esto trae muchas oportunidades como estas y bien hace ver que eres una jugadora que quiere aprender muchas cosas”, destacó Arosemena.

En cuanto a los encuentros ante Aruba y Cuba, la jugadora destacó que “estos dos partidos que nos quedan serán finales. Vamos a competir y a intentar ganar. Tenemos que ir a darlo todo porque serán encuentros que nos llevaran al Mundial”.

Una de las jugadoras que regresó a la convocatoria fue Yenith Bailey. La portera del Santa Fe no estuvo disponible en el último partido ante San Cristóbal y Nieves por lesión y ahora de vuelta a la convocatoria se espera que vea minutos en alguno de los dos compromisos.

“Estoy feliz por estar nuevamente con las compañeras, representar una vez más a Panamá e intentar regresar nuevamente a un Mundial. La idea será siempre aportar, queremos llevar a Panamá al Mundial”, resaltó Bailey.

La portera del Santa Fe, quien tiene una basta experiencia a nivel de clubes y selecciones, mencionó que estuvo pendiente de sus compañeras en el último partido y a pesar de la distancia estuvo siempre apoyándolas.

“Me hizo feliz ver a las compañeras, sacar el resultado y ver a las nuevas porteras, eso es bueno. Siempre las apoyaré dentro y fuera de la cancha y que representen a Panamá de la mejor manera”, dijo Bailey.

Por último, tuvo palabras sobre los dos últimos partidos que se les avecinan y expresó que “estos dos encuentros que vienen serán complicados. Hay que trabajar para eso, intentaremos sacar el resultado y debemos ir con todo para que Panamá llegue otra vez al Mundial”. Agregó, “nuestro trabajo siempre será dejar el arco en cero y las delanteras serán las que se encarguen de hacer los goles”.

Panamá viene de vencer a San Cristóbal y Nieves 0-3. A pesar de haber sido un partido de muchas complicaciones para las panameñas, sobre todo en el primer tiempo en el que hubo muchas imprecisiones y poco de frustración al no enviar el balón al fondo de las redes, en los segundos 45 minutos pudieron sacar el resultado con goles de Rebeca Espinosa, Riley Tanner y Katherine Castillo.

Panamá y Aruba se verán las caras este jueves 9 de abril en el estadio Universidad Latina a las 7:00 p.m. (hora local). Mientras que el encuentro ante Cuba se llevará a cabo en este mismo recinto este 17 de abril a las 7:00 p.m. (hora local).