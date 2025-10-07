Eliminatorias: ‘Era algo que estaba esperando’, dijo Omar Browne tras su vuelta a la selección

Panamá última los detalles de cara a ese importante duelo frente a El Salvador por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen volvieron a entrenarse por tercer día consecutivo, este martes 7 de octubre, en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes ubicado en Juan Díaz. Para esta nueva sesión, más jugadores se integraron a la concentración, teniendo un total de 23 efectivos. Entre ellos se sumaron César Blackman, Andrés Andrade y Adalberto Coco Carrasquilla. De los convocados tan solo hace falta por llegar José Coto Córdoba.

Entre los 24 convocados para esta ventana de selecciones, una de las novedades fue Omar Cito Browne, quien en estos momentos despliega su calidad futbolística en Venezuela, concretamente con los Estudiantes de Mérida.

El jugador de 31 años habló con los medios presentes y expresó su felicidad de volver a estar con la selección de Panamá. La última vez que se vistió de corto con el seleccionado fue el pasado 24 de marzo del 2023 cuando se enfrentó a Argentina en un duelo amistoso.

“Me siento feliz de volver a la selección, era algo que estaba esperando. Se de mi capacidad lo que puedo aportar al equipo, los compañeros seguramente me darán ese empujón para poder estar mejor”, señaló Browne.

El seleccionado también habló sobre lo que será el duelo frente a El Salvador y enfatizó que “sabemos lo que puede hacer el rival. Los respetamos, pero nosotros vamos a lo que vamos, hay que preparar el partido para sacar los tres puntos”.

El exjugador del Tauro confirmó que antes de partir hacia Venezuela recibió ofertas de otros equipos, sin embargo fue el propio equipo taurino quienes no aceptaron algunas de las propuestas que había sobre la mesa.

“Estando en el Tauro me salieron muchas opciones, pero el club nunca dio el sí a los equipos de afuera. El nacimiento de mi hija me ha hecho mucho más fuerte. Ahora estoy aquí y hay que representar al país con mucho corazón”, afirmó Browne.

Por último habló sobre la unidad que en estos momentos tiene la selección para encarar los cruciales futuros encuentros. “Cuando una selección está unida, siempre es mucho más fácil, entonces con mucho sacrificio, entrega y sobre todo con humildad, podremos hacer un buen partido”, finalizó.

El equipo se mantendrá entrenando en territorio panameño hasta este próximo jueves 9 de octubre cuando partan hacia territorio salvadoreño para el encuentro en el estadio Cuscatlán.

Panamá y El Salvador se verán las caras este viernes 10 de octubre a las 8:00 p.m. (hora local).