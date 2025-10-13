Eliminatorias: Panamá pierde a José Córdoba por lesión antes del duelo ante Surinam

Malas noticias para el combinado de Panamá de cara al enfrentamiento contra Surinam por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó la baja de José Coto Córdoba para el encuentro ante Surinam este martes 14 de octubre en el estadio Rommel Fernández, debido a una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho.

Durante el duelo contra El Salvador, corría el minuto 12, cuando en una acción defensiva, Coto Córdoba quedó resentido en el muslo derecho e inmediatamente tuvo que pedir el cambio. En su lugar, entró Jiovany Ramos, quien cuajó un buen encuentro, esto luego de haberse perdido varias convocatorias con el seleccionado panameño por decisión técnica.

El propio entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen confirmó su ausencia para el partido ante Surinam. “No suelo dar pistas tácticas, pero Córdoba fue dado de baja”, expresó el técnico en la conferencia de prensa previo al duelo.

El zaguero del Norwich City disputó ante los salvadoreños su quinto partido por eliminatorias en toda su carrera y venía de ser suplente en los dos encuentros de la ventana de septiembre contra Surinam y Guatemala.

El jugador de 24 años ha disputado seis encuentros (jugando todos ellos como titular) esta temporada en la Championship de Inglaterra (segunda división). Tan solo no ha visto actividad en tres encuentros ligueros, mientras que tampoco tuvo acción en los partidos de la Carabao Cup que disputó el club antes de ser eliminados.

Ante esta baja, Christiansen deberá recomponer la zaga y una de las probabilidades de asumir el rol de Córdoba sería el propio Ramos, por quien entró en el duelo ante El Salvador. Otra de las opciones que se maneja es la de Michael Murillo como tercer central, pero es una de las menos probables en ocurrir, tras su buen desempeño como carrilero derecho.