Fermín López calienta El Clásico: ‘El discurso de los árbitros ya cansa’

El mundo se volverá a paralizar este domingo 25 de octubre a las 3:00 p.m. (hora local) cuando el FC Barcelona reciba al Real Madrid en una nueva edición de El Clásico. Al ser un partido que va más allá de lo que ocurra dentro del terreno de juego, algunos de los jugadores de ambos equipos empiezan a lanzar mensajes o palabras entre líneas antes del encuentro.

Uno de ellos fue Fermín López del cuadro catalán, quien fue preguntado sobre las quejas del Real Madrid con los árbitros en los últimos duelos. Lejos de evitar alguna controversia o abstenerse a emitir comentarios sobre ello, el jugador se enfatizó a que “el discurso de los árbitros ya empieza a cansar”.

“No es justo entrar en ese discurso cuando las cosas nos van bien, pero no me gusta entrar en esa polémica, ni a nadie de la plantilla. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y si ellos quieren entrar en ese discurso es que les va bien”, señaló el jugador de 23 años.

El mediocampista, quien encamina su cuarta temporada en el primer equipo blaugrana, también habló sobre lo que significa este clásico para él y para el grupo tras su buen arranque en LaLiga. “En un partido de este tipo no hay favoritos, puede ganar cualquiera. Somos dos grandes equipos y nosotros tenemos que estar enfocados en hacer nuestro juego y controlar las emociones y los pequeños detalles”, precisó.