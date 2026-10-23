El Salvador despliega tropas en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos

El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades.

Un contingente salvadoreño llegó el jueves para apoyar las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití.

“La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos”, señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes.

Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo, afirmó Waltz, quien añadió que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.

En su cuenta en X, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fustigó este viernes a quienes critican en redes sociales que haya enviado militares o que consideran que subestima el poder de las pandillas haitianas.

“Las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria”, afirmó.