María Corina Machado llegaría a Venezuela por el occidente; sus dirigentes están en Zulia

La presencia de los principales dirigentes de Vente Venezuela en el estado de Zulia alimenta las expectativas sobre el posible regreso al país, en los próximos días, de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La Estrella de Panamá conoció que Henry Alviárez, coordinador de organización de Vente Venezuela y del comando de campaña de Machado, afirmó que la dirigente opositora estaría llegando en los próximos días al Zulia, en el occidente venezolano.

Machado se encuentra en la ciudad de Panamá, desde donde ha insistido recientemente en que su regreso a Venezuela es inminente. Su viaje al país centroamericano se enmarcaba en los preparativos para su séptimo ingreso a territorio venezolano.

La dirigente intentó en siete ocasiones diferentes ingresar a Venezuela, pero no la dejaron por presuntas intervenciones de Estados Unidos y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Uno de sus colaboradores más cercanos que ya regresó a Venezuela es Omar González, quien permaneció varios años en el exilio debido a la persecución del régimen venezolano, encabezado actualmente por Rodríguez.

Alviárez sostuvo que Machado conserva plenamente sus derechos civiles y políticos como ciudadana venezolana y aseguró que no tiene ninguna causa penal abierta. “Nuestra lucha es pacífica y cívica”, afirmó.

“En días María Corina aterriza en Venezuela”, declaró Alviárez durante un acto en Caracas.

Otros integrantes del círculo cercano de Machado también se encuentran en Maracaibo, capital del estado de Zulia. Entre ellos está Pedro Urruchurtu, quien permaneció refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas junto con otros cinco dirigentes opositores entre marzo de 2024 y mayo de 2025.

También está en Maracaibo Marcos Velazco, dirigente de Vente Venezuela y uno de los organizadores de la protesta pacífica realizada el 22 de octubre en Caracas. En una entrevista reciente, Velazco afirmó que el “objetivo es claro: abrir el camino hacia la libertad y la democracia”.

Otro regreso significativo fue el de Claudia Macero, quien también estuvo refugiada en la Embajada de Argentina en Caracas. Macero es considerada una de las dirigentes más cercanas a Machado, al igual que Urruchurtu, a quien miembros del entorno de la Nobel de la Paz describen como su canciller.

Por su parte, el senador republicano estadounidense Rick Scott se ofreció a acompañar a Machado en un eventual regreso a Venezuela.

El legislador por Florida ha conversado sobre el papel político de Machado, aunque todavía no hay fechas ni garantías definidas para su retorno, según informó EVTV Miami.