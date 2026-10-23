IMA desembolsa $1.7 millones en primas de antigüedad pendientes desde 2014

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, desde el inicio de la actual administración en 2024, ha desembolsado $1,723,567.89 en concepto de primas de antigüedad, beneficiando a 1,255 excolaboradores.
De acuerdo con la institución, estos pagos corresponden a obligaciones pendientes acumuladas desde 2014 hasta la fecha.
A través de un comunicado, el IMA indicó que continúa trabajando para cumplir con el pago de la totalidad de estos derechos laborales establecidos por ley. Los desembolsos restantes se realizarán conforme se disponga de los recursos financieros necesarios.
La entidad solicitó a las personas cuyos números de cédula aparecen en el listado de pagos que se comuniquen al 504-4411, con el fin de actualizar o confirmar su dirección residencial.
Para retirar el cheque, los beneficiarios deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad personal vigente. La atención se brinda de lunes a viernes, en horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Para verificar el listado completo de beneficiarios, acceda aquí.
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