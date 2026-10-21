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Desafío electoral en Caracas: Marchas contrapuestas tensionan la transición

Fotografía de archivo que muestra a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablando en la Asamblea Nacional de Panamá.
Fotografía de archivo que muestra a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablando en la Asamblea Nacional de Panamá. Bienvenido Velasco | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 21/10/2026 11:20
Sectores cívicos piden un cronograma institucional tras caducar el plazo interino de seis meses sin llamado a las urnas, mientras Estados Unidos busca pacto petrolero sin fecha electoral

A tres años de las elecciones primarias opositoras, la dirigencia política venezolana encabeza una nueva jornada de protesta nacional para exigir un cronograma electoral claro, la liberación de los presos políticos y garantías para el retorno de líderes en el exilio. La movilización pacífica convocada para este jueves 22 de octubre se produce en medio de la reconfiguración política iniciada tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado y la asunción interina de Delcy Rodríguez.

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, instó a la ciudadanía a respaldar la convocatoria formulada por la agrupación Vente Venezuela (VV). La petición central del movimiento demanda la fijación de los comicios presidenciales para 2027, luego de que el periodo de seis meses estipulado para la transición interina caducara sin un llamado a las urnas.

El activista de VV, Carlos Fernández, explicó en rueda de prensa que la jornada contempla concentraciones en Caracas y en los principales estados del país. A la exigencia de un calendario institucional se suma el pedido por la libertad de 322 personas catalogadas como presos políticos por la organización no gubernamental Foro Penal.

“Lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre: esto es lo que hay”, dijo la dirigente opositora y premio nobel de la paz 2025 en su video colagado en redes sociales.

La estrategia oficialista de la movilización paralela

En respuesta al llamado opositor, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció una marcha masiva de mujeres en la capital venezolana para la misma fecha. Aunque la actividad oficialista se enmarca en la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama, la dirigencia del PSUV no precisó los trayectos ni el punto final del recorrido.

Esta modalidad de convocatorias simétricas ha sido utilizada de manera recurrente por el Ejecutivo para desplegar cordones de la Policía Nacional Bolivariana en arterias viales estratégicas. Semanas atrás, protestas del sector salud dirigidas al palacio de Miraflores fueron desviadas por el despliegue de movilizaciones oficiales paralelas.

Negociaciones en Washington y el factor petrolero

El entorno político está marcado por las conversaciones que sostiene un sector de la oposición —encabezado por Dinorah Figuera— con representantes del chavismo, en un espacio patrocinado por la administración estadounidense. Machado no participa de esta mesa de diálogo y su equipo legal denuncia que se obstaculiza su regreso al territorio venezolano desde diciembre de 2025.

Paralelamente, la Casa Blanca levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y facilitador del diálogo. Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas y sellaron en agosto un acuerdo comercial que concede a firmas estadounidenses acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo del país suramericano. Interrogado sobre el futuro institucional venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se limitó a señalar que una eventual contienda entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado resulta “interesante”.

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Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
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El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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