Desafío electoral en Caracas: Marchas contrapuestas tensionan la transición

A tres años de las elecciones primarias opositoras, la dirigencia política venezolana encabeza una nueva jornada de protesta nacional para exigir un cronograma electoral claro, la liberación de los presos políticos y garantías para el retorno de líderes en el exilio. La movilización pacífica convocada para este jueves 22 de octubre se produce en medio de la reconfiguración política iniciada tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado y la asunción interina de Delcy Rodríguez.

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, instó a la ciudadanía a respaldar la convocatoria formulada por la agrupación Vente Venezuela (VV). La petición central del movimiento demanda la fijación de los comicios presidenciales para 2027, luego de que el periodo de seis meses estipulado para la transición interina caducara sin un llamado a las urnas.

El activista de VV, Carlos Fernández, explicó en rueda de prensa que la jornada contempla concentraciones en Caracas y en los principales estados del país. A la exigencia de un calendario institucional se suma el pedido por la libertad de 322 personas catalogadas como presos políticos por la organización no gubernamental Foro Penal.

“Lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre: esto es lo que hay”, dijo la dirigente opositora y premio nobel de la paz 2025 en su video colagado en redes sociales.