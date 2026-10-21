Ministros ratifican convenios de La Haya sobre las pensiones alimenticias y los procesos judiciales

El Consejo de Gabinete aprobó tres proyectos de ley para que Panamá ratifique convenios internacionales de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica entre países y facilitar la gestión de procesos civiles y comerciales que involucren a distintas jurisdicciones.

Se trata de los proyectos de ley No. 37-26, 38-26 y 39-26, que corresponden a instrumentos internacionales sobre el cobro de alimentos para niños y otros miembros de la familia, la obtención de pruebas en el extranjero y la notificación o traslado de documentos judiciales y extrajudiciales fuera del país.

Las iniciativas buscan establecer mecanismos comunes para facilitar la cooperación entre autoridades, reducir obstáculos procesales y brindar mayor seguridad jurídica en asuntos que requieren actuaciones judiciales internacionales.

Uno de los proyectos contempla la ratificación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007.

Según la exposición de motivos, la adhesión permitirá a Panamá integrarse al sistema internacional de cooperación que establece mecanismos para facilitar el cobro de obligaciones alimentarias entre países.

El convenio contempla la colaboración entre autoridades, el reconocimiento y la ejecución de decisiones, así como el uso de herramientas comunes para hacer efectivo el pago de alimentos cuando los responsables y los beneficiarios se encuentran en diferentes jurisdicciones.

La ratificación también se vincula con la protección de los derechos humanos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, además de contribuir a la protección de las familias en situaciones que requieren cooperación internacional.

Panamá busca facilitar la obtención de pruebas en el extranjero

El segundo proyecto de ley corresponde al Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, adoptado el 18 de marzo de 1970.

Este instrumento busca armonizar los procedimientos para obtener pruebas entre distintos sistemas jurídicos, reducir las dificultades derivadas de las diferencias procesales y agilizar la tramitación de casos con elementos internacionales.

De acuerdo con la exposición de motivos, su ratificación permitiría establecer reglas más claras para la práctica de diligencias probatorias en el extranjero y fortalecer la seguridad jurídica de las actuaciones judiciales.

La medida también tendría relevancia para Panamá por su actividad logística, financiera y comercial, debido a que estos sectores generan controversias que pueden involucrar a personas, empresas o instituciones de diferentes países.

El tercer proyecto contempla el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, adoptado el 15 de noviembre de 1965.

Este acuerdo establece un marco jurídico para facilitar y agilizar la transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales que deban notificarse o trasladarse fuera del territorio nacional.

Su aplicación permitiría mejorar la coordinación entre los Estados y hacer más eficiente y segura la comunicación de documentos en procesos civiles y comerciales con componentes internacionales.

La ratificación busca conciliar los distintos sistemas de notificación y fortalecer los mecanismos de cooperación entre autoridades, de manera que las actuaciones puedan realizarse conforme a procedimientos establecidos.