¿Por qué Panamá no ha ratificado los convenios 155 y 187 de la OIT?

Panamá es miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) desde el 28 de junio de 1919. Ha ratificado 81 convenios y un protocolo, incluyendo ocho de los 10 convenios fundamentales, cubriendo la mayoría de las normas fundamentales, como las relativas al trabajo infantil (C138, C182) y violencia en el trabajo (C190) y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 029) y tres convenios de gobernanza. Sin embargo, persisten instrumentos clave no ratificados, principalmente en áreas de negociación colectiva, seguridad social y sectores específicos.Panamá no ha ratificado aún los Convenios núm. 155 de Seguridad y Salud de los Trabajadores, de 1981, ni el núm. 187 sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2006, de la OIT, siendo estos dos los únicos convenios fundamentales que Panamá aún no ha ratificado. Estos dos convenios fueron elevados a fundamentales en 2022, junto con el reconocimiento del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo. Esto implica que todos los Estados miembros de la OIT, incluido Panamá, deben respetar, promover y realizar sus principios, incluso sin ratificarlos, y reportar periódicamente avances.La legislación panameña sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se basa principalmente en el Código de Trabajo (Decreto de Gabinete No. 252 de 1971, con reformas, especialmente la Ley 44 de 1995), complementado por reglamentos específicos, resoluciones de la Caja de Seguro Social (CSS) y normas sectoriales. Panamá cuenta con un marco normativo sólido y de orden público, aplicable a empresas públicas y privadas.