Consejo de Seguridad autoriza nueva fuerza internacional para enfrentar pandillas en Haití

La resolución fue bien recibida por el gobierno haitiano y por Estados Unidos, que <b>consideran que la nueva fuerza es crucial para restaurar el orden y permitir la realización de elecciones democráticas</b>. Sin embargo, Rusia, China y Pakistán expresaron su preocupación por <b>la falta de información sobre aspectos clave de la misión, como la composición de las tropas, las reglas de enfrentamiento y el financiamiento</b>. Estos países advirtieron que la situación en Haití podría empeorar si no se abordan adecuadamente estos temas.La misión anterior, liderada por Kenia y conocida como la Misión de Apoyo de Seguridad Multinacional (MSS), enfrentó dificultades debido a la falta de recursos y personal insuficiente. Actualmente, <b>las pandillas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe</b>, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas y una grave crisis humanitaria.