Consejo de Seguridad autoriza nueva fuerza internacional para enfrentar pandillas en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que autoriza la creación de una nueva fuerza internacional en Haití, denominada ‘Fuerza de Supresión de Pandillas’ (FSP), con el objetivo de enfrentar la creciente violencia de las pandillas que afecta al país. La resolución fue adoptada con 12 votos a favor y 3 abstenciones (Rusia, China y Pakistán). Estados Unidos y Panamá fueron los principales impulsores de esta iniciativa.

Mandato y estructura de la nueva fuerza

La FSP contará con un total de 5.550 agentes, de los cuales 5.500 serán militares y policías, y 50 serán civiles. Su mandato inicial será de 12 meses y se llevará a cabo bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, lo que le otorga la facultad de tomar medidas militares para restaurar la seguridad. La misión tiene como objetivos principales: Realizar operaciones de inteligencia y contra las pandillas, en colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las fuerzas armadas haitianas. Proteger infraestructuras clave como aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas. También debe combatir el tráfico ilícito de armas y mejorar el control de las fronteras y puertos del país y apoyar la creación de condiciones de seguridad para la celebración de elecciones libres y justas. Además, se establecerá una Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH) para proporcionar apoyo logístico a la FSP y otras entidades internacionales presentes en el país.

Reacciones y desafíos