La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó la tarde de este 16 de enero que su presidente, Manuel Arias, fue sancionado por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA). Arias fue sancionado por un período de seis meses debido a sus comentarios despectivos hacia la jugadora de la selección femenina de Panamá Marta Cox.

“La Federación Panameña de Fútbol ha sido notificada de una sanción impuesta al señor Manuel Arias, presidente de la FPF, por el Comité de Ética de la FIFA por el uso indebido del lenguaje a una jugadora de la Selección Femenina de Panamá”, señaló el comunicado de la Fepafut.

Con esta sanción impuesta directamente por la FIFA, Arias no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado hasta el 14 de julio de 2025. A su vez la Fepafut señaló que su ausencia “no afecta ni afectará el normal funcionamiento de la institución”.

“Según nuestros estatutos, en ausencia del presidente Arias quedará el primer vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción”, detalló el ente deportivo en el comunicado.

A pesar de esta sanción la federación expresó que seguirán trabajando en el crecimiento del fútbol femenino panameño en todas sus categorías.

“Seguimos con nuestro objetivo de potenciar el fútbol femenino a través de acciones concretas, como la equiparación de viáticos y premios en nuestras selecciones femeninas y masculinas, además de la reciente renovación del cuerpo técnico en nuestras selecciones femeninas Sub-20 y Mayor, sin olvidar el continuo desarrollo de los Torneos Infanto-Juveniles femeninos y masculinos en sus categorías Sub-14 y Sub-16”. “Seguiremos trabajando en pro del fútbol femenino como lo hemos venido haciendo en los últimos años, reconociendo que todavía tenemos trabajo por hacer”, finalizó el comunicado. Arias acepta su error Una vez conocida la sanción Arias emitió un comunicado en el que aceptó la sanción interpuesta por la FIFA y dejó en claro estar consciente de su grave error. “Quiero expresar que, más allá de las disculpas que realicé personal y públicamente, tanto el 2 de marzo por redes sociales, como el 7 de marzo en un comunicado, no está de más volver a dejar claro que soy consciente del grave error cometido, que uno debe aceptar las consecuencias de sus actos y que también acepto la sanción recibida por parte del Comité de Ética de la FIFA”, dijo Arias.

La línea del tiempo de los acontecimientos

La Selección Femenina de Panamá participó en la nueva edición de la Copa Oro W, el cual se llevó a cabo a inicios de 2024. Para mala fortuna, el seleccionado nacional quedó eliminado, tras perder todos sus encuentros y anotar tan solo un gol.

Tras despedirse del torneo, Marta Cox, habló para la cadena televisiva ESPN, argumentando que “la liga en Panamá tiene que realzarse. Fuimos al Mundial y no ha habido un cambio. Hablo en general, canchas... dirán que soy una bocona, pero es lo que pido”.

Añadiendo que “las jugadoras se tienen que preparan en sus clubes, no pagar un entrenador por fuera. Es la liga... estamos en una cultura que no piensa. En Panamá no se puede vivir del fútbol femenino, así de simple. Una compañera no va a entrenar porque en su casa pueden faltar muchas cosas”, dijo claramente la jugadora.

Luego de las palabras de la capitana del equipo Manuel Arias criticó de manera desafortunada realizando comentarios despectivos hacia la jugadora. “Marta Cox se paró a hablar de nuestra liga. Ella está fuera de forma, está gorda, no se podía mover en la cancha. Hay que hacer ‘mea culpa’ y las jugadoras no estaban físicamente bien. Es muy fácil hablar, pero ella no sabe nada de la liga de Panamá desde hace años, no sabe qué está pasando aquí”, dijo Arias para SportMeketrefes & Shokmultimedia

La situación, lejos de enfriarse, continúo y fue Cox quien en esta ocasión amenazó con dejar vestir la camiseta nacional si la situación mejoraba. “No regresaré a defender los colores de la Selección de Panamá”.

“Después de la Copa del Mundo, esperaba mucho más. Personalmente, considero que hubo palabras utilizadas para describirme que desde luego me hirieron y que fueron inesperadas”, expresó en sus redes sociales la jugadora en un mensaje.