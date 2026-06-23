FIFA se rinde ante Jordania: el gesto tras perder que está emocionando al mundo

La selección de Jordania no logró sumar puntos en su histórico debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer 2-1 ante Argelia. Sin embargo, cuando parecía que la noticia estaría centrada únicamente en el resultado, el conjunto asiático protagonizó un gesto que terminó conquistando a la FIFA y a los aficionados alrededor del mundo.

Horas después del encuentro, el máximo organismo del fútbol compartió en sus redes sociales imágenes del camerino utilizado por Jordania. Lo que llamó la atención no fue una celebración ni una escena deportiva, sino el impecable estado en que fue dejado el vestuario tras el partido.

A pesar de la derrota, los jugadores y miembros de la delegación jordana se tomaron el tiempo para ordenar completamente el lugar y dejar varios obsequios para el personal que colaboró durante su primera experiencia mundialista.

Entre los regalos había dulces tradicionales jordanos y pequeños recuerdos representativos de su cultura, acompañados de una carta de agradecimiento dirigida a los trabajadores de la FIFA y del estadio.

“Gracias por ayudar a que la primera experiencia de Jordania en la Copa Mundial de la FIFA sea verdaderamente inolvidable. Su dedicación, profesionalismo y cálida hospitalidad han contribuido a una ocasión memorable para nuestro equipo e hinchas”, decía parte del mensaje.

La carta también destacaba la reconocida hospitalidad del país asiático. “Como un pequeño gesto de agradecimiento, nos complace compartir con ustedes algunos dulces tradicionales de Jordania, una muestra de nuestras ricas tradiciones y reconocida hospitalidad”, añadió la delegación.

La publicación no tardó en hacerse viral y generó cientos de comentarios positivos. La propia FIFA resumió su reacción con una breve pero contundente frase: “Máximo respeto”.

Aunque Jordania todavía busca sus primeros puntos en la Copa del Mundo, el combinado asiático ya consiguió algo igual de valioso: ganarse el reconocimiento internacional por un acto de respeto, gratitud y deportividad que trascendió el marcador.