FIFPro da a conocer los 26 nominados al XI Mundial del Año 2026

Con la coronación de Harry Kane en el Balón de Oro 2026, la organización de FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) dio a conocer la lista de los 26 futbolistas para integrar el destacado FIFA FIFPro World XI 2026.

La lista de los 26 finalistas fue escogida por un total de 19.806 jugadores de 73 países, quienes votaron por cada posición a los mejores futbolistas del año y quienes tuvieron, según su criterio, una temporada de éxitos a nivel individual y colectivo.

Lo que más llama la atención de esto es que no está presente el brasileño Raphinha del FC Barcelona. El delantero se apuntó una de sus temporadas más goleadora en su carrera, además de ser uno de los mayores artífices para que el club español se coronara con LaLiga y la Supercopa de España.

El brasileño, por sí solo, se apuntó 21 goles y siete asistencias en 33 partidos con el club. A pesar de que estuvo de baja algunas semanas por problemas físicos durante la campaña anterior, es de extrañar que el capitán del equipo español no fuese tomado en cuenta para integrar, al menos, la lista de los 26 finalistas.

Entre los ausentes también muy sonados están Fabián Ruíz y William Pacho, ambos del PSG. El español puso la cereza del pastel a su temporada con la Copa del Mundo que ganó con España ante Argentina, siendo protagonista en aquella final.

Mientras que el ecuatoriano fue una pieza clave para que el PSG ganara cinco títulos durante la campaña, entre ellos el bicampeonato de la Champions League y la Ligue 1.

Por otra parte, sorprende mucho la presencia de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de que ambos se mantienen en activo en ligas menos competitivas y alejado de los focos mediáticos, fueron tomados en cuenta entre los 26 mejores del mundo.

El luso, quien juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, logró sumar 28 goles la campaña pasada, sin embargo el galardón del máximo goleador se lo llevó el mexicano Julián Quiñones, quien se apuntó 33 tantos.

Mientras que Messi fue pieza pilar para que Argentina llegara hasta la final contra España, que a la postre terminó perdiendo 1-0 en los tiempos extras. Con el Inter Miami, Messi en este 2026 ha logrado anotar 30 goles y repartir 15 asistencias en 35 duelos.

El FIFA FIFPro World XI 2026 se conocerá este 9 de noviembre, aunque por el momento ya se tiene la lista de los 26 candidatos elegidos por los futbolistas alrededor del mundo.