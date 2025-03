Estamos a un día del importante duelo entre Estados Unidos y Panamá por el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025.

La eliminación de Estados Unidos de manera muy temprana en la Copa América 2024 dejó al equipo bastante tocado. Por el importante plantel que tiene el equipo estadounidense, como el hecho de que el torneo se estaba jugando en su propio patio y no fueron capaces de superar la fase de grupos. Eliminación que Panamá tuvo mucho que ver.

Es por ello que el equipo de Pochettino no se guardará nada para este partido y las palabras del entrenador así lo reflejaron durante la conferencia de prensa antes del partido. Si bien es cierto que no se mencionó aquella eliminación, la determinación en sus palabras y la ambición que se veía reflejado en sus ojos demostraban que no se guardará nada frente a los panameños.