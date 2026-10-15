Haití planea la construcción de dos estadios de fútbol para jugar partidos internacionales

El ministro de Deportes de Haití, Pythagore Dumas, anunció este jueves un proyecto para la construcción de dos estadios de fútbol que cumplan con las normas de la FIFA, para que la selección haitiana pueda disputar sus partidos en el país, donde no juega desde hace años por la inseguridad.

Según el ministro, los fondos necesarios para construir estos dos estadios, uno en el norte y otro en el sur del país, están consignados en el presupuesto de 2026-2027, según medios locales.

El pasado sábado Dumas visitó por segunda vez el campo de fútbol del Parque Larco, en la ciudad de Los Cayos, en el sur del país, con miras a la posibilidad de construir un estadio allí.

“Esta visita se inscribe en la voluntad del Gobierno de evaluar la posibilidad de dotar al país de un estadio de fútbol que cumpla con las normas de la FIFA, al tiempo que permita a nuestros Granaderos y Granaderas disputar sus partidos en casa”, señaló entonces el Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica en un comunicado.

Dumas anunció que expertos en infraestructuras deportivas del Ministerio llevarán a cabo un estudio para evaluar la viabilidad del proyecto, en momentos de creciente afición al fútbol en Haití tras su participación en el Mundial de 2026 y su buen rendimiento en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“No se trataría de una simple renovación, sino posiblemente de la construcción de un estadio moderno en el sur”, indicó el ministro.

Debido a la inseguridad que vive Haití, por la violencia de las bandas armadas, su selección de fútbol no juega en el país desde hace años, y disputó en Jamaica los partidos como local de la fase de grupos Liga de Naciones de la Concacaf, en la que consiguió el pase a cuartos de final.

Además, la República Dominicana, con la que comparte la isla de La Española, prohibió a principios de mes a Haití disputar nuevos partidos en el país.

Esa decisión se tomó a comienzos de este mes tras el comportamiento considerado “inaceptable” de aficionados haitianos durante un partido en el Estadio Félix Sánchez, en Santo Domingo, en el que los Granaderos golearon por 1-4 a la selección dominicana en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La mayoría de los miles de personas que abarrotaron el estadio eran haitianos y decenas de ellos intentaron ingresar por la fuerza, lo que obligó a la intervención de agentes de seguridad para controlar la situación.

A esto se sumaron las reacciones generadas tras las declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en el partido, quien afirmó después del encuentro: “La Española es Haití. Esto es Haití”, mientras señalaba el terreno de juego y su camiseta.

Haití vive una crisis en la que más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.