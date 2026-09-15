Incertidumbre con Ariel Arroyo: Su falta de minutos amenaza la gira por Asia con Panamá

En busca de ese relevo generacional dentro de la selección de Panamá, hay un nombre que empezó de manera fuerte la temporada, sin embargo por culpa de una lesión muy probablemente no pueda estar con el equipo de cara a la gira asiática que emprenderán.

Ariel Arroyo, del Auda de Letonia había empezado la temporada con una buena dinámica dentro del equipo, viendo minutos importantes y teniendo ese rodaje competitivo, tanto en la liga, como en copa así como en los play-off de la UEFA Conference League. Pero por una lesión, es posible que Arroyo se pierda esta gran oportunidad.

El zaguero de 21 años, quien arribó este 2026 al Auda procedente del Árabe Unido, se fue ganando los galones dentro del equipo poco a poco hasta hacerse con un puesto titular en el club de Letonia.

Hasta el momento, Arroyo había acumulado 17 partidos entre todas las competencias. En liga había jugado hasta el momento 12 duelos, sin embargo no ve acción en el torneo liguero desde el pasado 4 de julio, es decir poco menos de dos meses. En total, hasta el momento, han sido 573 minutos acumulados acumulados en liga con cinco titularidades. Números importantes para un defensor que está teniendo su primera experiencia en el fútbol europeo con apenas 21 años. A pesar de ello, el último partido de Arroyo fue el 2 de septiembre cuando disputó 69 minutos de las semifinales de la Copa de Letonia ante el Daugavpils.

El defensor ya sabe lo que es representar a Panamá a nivel de selecciones inferiores, viendo acción en las categorías Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Si bien es cierto que en estos momentos la zaga de centrales está bien resguardada con figuras como Andrés Andrade, José ‘Coto’ Córdoba, el llamado de Arroyo invitaba a ser importante de cara al futuro, sobre todo tiendo en cuenta que se avecinan torneos importantes como la Liga de Naciones como la Copa Oro el próximo año.