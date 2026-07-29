Indignación contra una FIFA enrocada en su proyecto de inversión privada

La FIFA recibió el ayer miércoles numerosas críticas políticas y deportivas, principalmente de la UEFA y la Unión Europea, un día después de anunciar su proyecto de abrir las puertas a inversores privados a través de la creación de una empresa.La FIFA, una asociación sin ánimo de lucro, pretende crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares.Según la institución basada en Zúrich, esta mantendrá 'el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración', así como 'la autoridad exclusiva' sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.En un mensaje en vídeo unas horas después, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el proyecto pero insistió en que era 'una oportunidad, pero no una obligación', señalando que su anuncio marca 'el inicio del proceso de consulta'.La UEFA, que reúne a las federaciones europeas, tuvo una reunión de urgencia este miércoles.'La FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para que ella y sus amigos se enriquezcan', declaró en un comunicado, mencionando una 'significativa y creciente oposición' a los planes de la FIFA.'No toquen nuestro deporte', reaccionó por su parte la UE el miércoles a través del comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.'La comercialización desenfrenada del fútbol se ha vuelto nociva', sostuvo en X el responsable europeo, al afirmar que el proyecto 'amenaza lo que hace del fútbol el deporte más popular en el mundo'.