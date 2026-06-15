¡Inesperado! Mundial 2026 ya tiene su primer entrenador despedido

La selección de Túnez se convirtió en la primera en cambiar de entrenador durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la Federación Tunecina de Fútbol decidiera poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la contundente derrota 5-1 frente a Suecia en el debut del Grupo F.

La goleada sufrida en Monterrey dejó muy golpeado al conjunto africano y aceleró una decisión que se confirmó pocas horas después del encuentro. Diversos medios tunecinos e internacionales informaron que Lamouchi fue cesado de su cargo debido al pobre desempeño mostrado por el equipo en su estreno mundialista.