¡Inesperado! Mundial 2026 ya tiene su primer entrenador despedido

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-tunez">selección de Túnez</a></b> se convirtió en la primera en cambiar de entrenador durante la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>, luego de que la Federación Tunecina de Fútbol decidiera poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la contundente derrota 5-1 frente a Suecia en el debut del Grupo F.La goleada sufrida en Monterrey dejó muy golpeado al conjunto africano y aceleró una decisión que se confirmó pocas horas después del encuentro. Diversos medios tunecinos e internacionales informaron que Lamouchi fue cesado de su cargo debido al pobre desempeño mostrado por el equipo en su estreno mundialista.