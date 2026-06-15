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Fútbol

¡Inesperado! Mundial 2026 ya tiene su primer entrenador despedido

La selección de Túnez despide a su entrenador tras la goleada 5-1 ante Suecia en el Mundial
La selección de Túnez despide a su entrenador tras la goleada 5-1 ante Suecia en el Mundial EFE/Miguel Sierra
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/06/2026 10:54
Túnez reaccionó de inmediato tras su duro estreno en la Copa del Mundo y decidió cesar a Sabri Lamouchi horas después de la derrota ante Suecia.

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La selección de Túnez se convirtió en la primera en cambiar de entrenador durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la Federación Tunecina de Fútbol decidiera poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la contundente derrota 5-1 frente a Suecia en el debut del Grupo F.

La goleada sufrida en Monterrey dejó muy golpeado al conjunto africano y aceleró una decisión que se confirmó pocas horas después del encuentro. Diversos medios tunecinos e internacionales informaron que Lamouchi fue cesado de su cargo debido al pobre desempeño mostrado por el equipo en su estreno mundialista.

La salida de Lamouchi obliga ahora a Túnez a reorganizarse rápidamente de cara a su próximo compromiso ante Japón, un partido crucial para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con esta decisión, Túnez se convierte en la primera selección que cambia de director técnico durante el Mundial 2026, reflejando la presión que genera un mal inicio en el torneo más importante del fútbol internacional.

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