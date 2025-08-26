Ismael Díaz: ‘Me gusta superar retos, quiero disfrutar de México y del club’

'<i>Desde pequeño él ha sido una figura para mí. Recuerdo cuando inicié mi camino en la selección, me tocó concentrar con él. Es una figura importante para mí y sobre los primeros días en León, en todos los aspectos ha sido muy buena. El club me ha acogido muy bien, voy conociendo la ciudad poco a poco. Mi familia ya está aquí, esto es algo que quiero hacer, de disfrutar de México, del club junto con mi familia</i>.''<i>Sobre el reto...pues claro. Va a ser difícil, pero más allá de lo difícil que sea, siempre va a ser importante ponerme retos para pode crecer como persona, después como jugador y espero poder romper esa marca de Blas</i>', expresó Díaz.