Fútbol

Ismael Díaz: ‘Me gusta superar retos, quiero disfrutar de México y del club’

El delantero panameño, Ismael Díaz.
El delantero panameño, Ismael Díaz. Club León
Por
Jean-Paul Francis Botello
  26/08/2025 13:43
El delantero panameño habló sobre los retos que tiene con el nuevo club, en el que ya anotó su primer gol en Liga MX

El flamante refuerzo del Club León, Ismael Díaz, ha empezado con pie derecho su aventura en México. El delantero panameño, proveniente de la Universidad Católica de Ecuador, incluso ya sabe lo que es marcar y asistir con el cuadro Esmeralda. Lleva dos goles de manera consecutiva (contra el Necaxa y Pachuca) en el torneo mexicano.

En conferencia de prensa, Díaz tuvo la oportunidad de dirigirse por primera vez a los medios en México, en la que resaltó su deseo que cumplir las metas que se propuso antes de llegar a la ciudad mexicana.

Durante el evento, por vía telefónica, el histórico exdelantero de la selección de Panamá, Blas El Ratón Pérez, tuvo la oportunidad de preguntarle a Díaz sus sensaciones tras sus primeros duelos con el club y en la misma le propuso el reto de romper su marca de 19 goles que dejó El Ratón cuando vistió los colores del León en segunda división.

Desde pequeño él ha sido una figura para mí. Recuerdo cuando inicié mi camino en la selección, me tocó concentrar con él. Es una figura importante para mí y sobre los primeros días en León, en todos los aspectos ha sido muy buena. El club me ha acogido muy bien, voy conociendo la ciudad poco a poco. Mi familia ya está aquí, esto es algo que quiero hacer, de disfrutar de México, del club junto con mi familia.”

Sobre el reto...pues claro. Va a ser difícil, pero más allá de lo difícil que sea, siempre va a ser importante ponerme retos para pode crecer como persona, después como jugador y espero poder romper esa marca de Blas”, expresó Díaz.

El próximo reto del León será este sábado 30 de agosto frente al Querétaro, por lo que el panameño destacó la importancia de sacar los tres puntos en casa, tomando en cuenta que el León se coloca en el noveno lugar del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Tenemos que seguir mentalizados en cada entrenamiento que hacemos, dar lo mejor cada semana. El sábado debemos conseguir los 3 puntos en casa, lo siento al igual que mis compañeros”, afirmó el delantero.

Por último, el jugador de 28 años, se refirió a la exigencia de los fanáticos por obtener resultados positivos. “Lo que he podido notar es que esta afición es realmente exigente, le gusta que su club tenga resultados positivos. La actitud del equipo cambia con la gente empujando, no podemos dejar de meter”, dijo Díaz.

En los cinco partidos que ha disputado Díaz con el León (tres de Liga MX y dos de Leagues Cup), registra dos tantos y una asistencia.

