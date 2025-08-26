Ismael Díaz: ‘Me gusta superar retos, quiero disfrutar de México y del club’

El flamante refuerzo del Club León , Ismael Díaz , ha empezado con pie derecho su aventura en México. El delantero panameño, proveniente de la Universidad Católica de Ecuador , incluso ya sabe lo que es marcar y asistir con el cuadro Esmeralda. Lleva dos goles de manera consecutiva (contra el Necaxa y Pachuca) en el torneo mexicano .

En conferencia de prensa, Díaz tuvo la oportunidad de dirigirse por primera vez a los medios en México, en la que resaltó su deseo que cumplir las metas que se propuso antes de llegar a la ciudad mexicana.

Durante el evento, por vía telefónica, el histórico exdelantero de la selección de Panamá, Blas El Ratón Pérez , tuvo la oportunidad de preguntarle a Díaz sus sensaciones tras sus primeros duelos con el club y en la misma le propuso el reto de romper su marca de 19 goles que dejó El Ratón cuando vistió los colores del León en segunda división.

“Desde pequeño él ha sido una figura para mí. Recuerdo cuando inicié mi camino en la selección, me tocó concentrar con él. Es una figura importante para mí y sobre los primeros días en León, en todos los aspectos ha sido muy buena. El club me ha acogido muy bien, voy conociendo la ciudad poco a poco. Mi familia ya está aquí, esto es algo que quiero hacer, de disfrutar de México, del club junto con mi familia.”

“Sobre el reto...pues claro. Va a ser difícil, pero más allá de lo difícil que sea, siempre va a ser importante ponerme retos para pode crecer como persona, después como jugador y espero poder romper esa marca de Blas”, expresó Díaz.