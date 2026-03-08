Jugadores panameños destacan en la Liga MX

La temporada sigue su curso y en la Liga MX, los panameños siguen dejando destellos con sus respectivos equipos. Adalberto Carrasquilla (Pumas), Edgar Bárcenas (Mazatlán) e Ismael Díaz (León) resaltaron con sus clubes en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En un duelo de panas, Bárcenas y Díaz se enfrentaron en el estadio El Canto, casa del Mazatlán. Cómo era de esperarse, ambos panameños salieron desde el inicio de compromiso y cada uno ayudó a su equipo durante el compromiso.

Por parte de Bárcenas, el jugador de 32 años anotó uno de los goles en la victoria 4-2 sobre el León. Con un disparo de media distancia, el mediocampista panameño abrió la lata en el marcador al hacer el 1-0. Este fue el segundo gol de Bárcenas en el Torneo Clausura, luego de anotarle a las Chivas de Guadalajara el pasado 6 de febrero. Hasta el momento acumula tres participaciones de gol.

En el caso de Díaz, el delantero tampoco se quedó atrás y quiso ponerse a la altura de su compañero de selección. El delantero del León anotó el 2-1 para intentar recortar distancias ante los rivales. Con un disparo certero, tras un pase de Jordi Cortizo, el panameño envió a guardar el esférico al fondo de las redes cerca del final del primer tiempo, concretamente a los 44 minutos.

El jugador de 28 años, al igual que Bárcenas, sumó su segunda anotación del certamen. De hecho, este es el segundo partido consecutivo que Díaz interviene en alguna jugada de gol. El partido anterior contra el Necaxa dio la asistencia en el 1-1 y que luego terminó ganando el León sobre el final 2-1.

Lo positivo para ambos, es que tanto Bárcenas como Díaz completaron los 90 partidos.

Otro de los panameños que también sigue en estado de gracia es Adalberto Carrasquilla. El jugador de los Pumas es uno de los referentes del equipo de la Ciudad de México, así como también uno de los más destacados en la Liga MX esta temporada.

Ante el Necaxa, Carrasquilla dio la asistencia en el único gol del partido. En el minutos 83, cerca del final, el internacional con Panamá sirvió el balón para Guillermo Martínez, quien anotó el gol de la victoria. Esta fue la segunda asistencia de la temporada, la primera en la Liga MX, del panameño. Entre todas las competiciones, Carrasquilla suma cuatro participaciones de gol (dos goles y dos asistencias).

Ante el Necaxa, Carrasquilla sumó los 90 minutos completo 27 pases de 28 internados (71% de efectividad), creó tres oportunidades importantes, tocó el balón 53 veces, bloqueó un balón y recuperó el esférico ocho veces.

Este trío de panameños continúa dejando buenas sensaciones en una de las ligas más exigentes de la región, todo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.