El FC Barcelona no está pasando por sus mejores momentos. Si bien es cierto que el club mantiene una de las plantillas más pequeñas de la liga (19 jugadores del primer equipo), no es excusa para que estén en una mala dinámica los últimos meses.

Este dato ha hecho que se mantenga de cierta manera la fe en Xavi, de no titubear a la hora de contar y confiar en los más pequeños de la casa y demostrar que el ‘ADN’ del Barcelona aún no se ha perdido. Uno de los defensores del técnico es el director deportivo Anderson Luis de Souza, o mejor conocido como Deco. Este último señaló luego de la dura derrota ante el Real Madrid que no piensan en otro técnico que no sea Xavi para seguir dirigiendo este proyecto.

“No es el momento de hablar del futuro de Xavi. Tiene la confianza del presidente, la dirección deportiva. Es una derrota dura que hay que discutir, pero no cambia nada”, aseguró Deco para los medios tras la final.