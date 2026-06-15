La jugada maestra de Levi’s en el Mundial 2026: la FIFA le tapó el logo y terminó haciéndolo más famoso

La campaña no terminó en el estadio. Aprovechando la conversación que se generó en internet, Levi’s modificó temporalmente su foto de perfil en <b>Instagram </b>para mostrar el mismo logotipo 'censurado', replicando el diseño que se veía en el recinto deportivo.La decisión reforzó la narrativa de la campaña y transformó una aparente desventaja comercial en una oportunidad de <i>branding</i>. Para muchos expertos, se trata de uno de los movimientos de <i>marketing </i>más inteligentes que ha dejado el <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b> hasta el momento.