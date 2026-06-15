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La jugada maestra de Levi’s en el Mundial 2026: la FIFA le tapó el logo y terminó haciéndolo más famoso

Todo ocurrió en el estadio de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers y uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo.
Todo ocurrió en el estadio de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers y uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo. Cedida
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Laura Chang
  • 15/06/2026 14:00
La reconocida marca de ropa Levi’s encontró la forma de sacar ventaja de una restricción del Mundial 2026

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Lo que parecía una limitación impuesta por las estrictas normas comerciales de la FIFA terminó convirtiéndose en una brillante estrategia de marketing.

La reconocida marca de ropa Levi’s encontró la forma de sacar ventaja de una restricción del Mundial 2026 y ahora su maniobra es celebrada por expertos en publicidad y miles de usuarios en redes sociales.

Todo ocurrió en el estadio de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers y uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo.

Debido a que Levi’s no es patrocinador oficial de la FIFA, el recinto no puede utilizar durante el torneo su nombre comercial habitual, Levi’s Stadium, por lo que fue rebautizado temporalmente como San Francisco Bay Area Stadium, siguiendo la política de la organización de eliminar referencias a marcas no asociadas al evento.

Sin embargo, lejos de resignarse a desaparecer del mapa mundialista, la empresa decidió jugar una carta inesperada.

Un logo “censurado” que todos reconocieron

Para cumplir con las reglas, el nombre de la marca fue cubierto con una gran lona blanca. Pero en lugar de ocultar por completo la identidad visual, Levi’s dejó visible la icónica silueta de su logotipo, una forma tan característica que millones de personas pudieron identificar la marca incluso sin que aparecieran sus letras.

El resultado fue inmediato: fotografías y videos del estadio comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios y especialistas en marketing destacaron la creatividad de la estrategia. Paradójicamente, el intento por invisibilizar la marca terminó dándole una exposición global sin necesidad de figurar como patrocinador oficial del Mundial.

Paradójicamente, el intento por invisibilizar la marca terminó dando una exposición global sin necesidad de figurar como patrocinador oficial del Mundial.

La estrategia también llegó a Instagram

La campaña no terminó en el estadio. Aprovechando la conversación que se generó en internet, Levi’s modificó temporalmente su foto de perfil en Instagram para mostrar el mismo logotipo “censurado”, replicando el diseño que se veía en el recinto deportivo.

La decisión reforzó la narrativa de la campaña y transformó una aparente desventaja comercial en una oportunidad de branding. Para muchos expertos, se trata de uno de los movimientos de marketing más inteligentes que ha dejado el Mundial 2026 hasta el momento.

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