La jugada maestra de Levi’s en el Mundial 2026: la FIFA le tapó el logo y terminó haciéndolo más famoso

Lo que parecía una limitación impuesta por las estrictas normas comerciales de la FIFA terminó convirtiéndose en una brillante estrategia de marketing.

La reconocida marca de ropa Levi’s encontró la forma de sacar ventaja de una restricción del Mundial 2026 y ahora su maniobra es celebrada por expertos en publicidad y miles de usuarios en redes sociales.

Todo ocurrió en el estadio de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers y uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo.

Debido a que Levi’s no es patrocinador oficial de la FIFA, el recinto no puede utilizar durante el torneo su nombre comercial habitual, Levi’s Stadium, por lo que fue rebautizado temporalmente como San Francisco Bay Area Stadium, siguiendo la política de la organización de eliminar referencias a marcas no asociadas al evento.

Sin embargo, lejos de resignarse a desaparecer del mapa mundialista, la empresa decidió jugar una carta inesperada.