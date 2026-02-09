¿Super Bowl o Mundial? La reveladora comparación de Infantino que pone a todos a pensar

El Super Bowl LX fue un éxito total. Más allá del encuentro, todo el mundo continúa hablando de la actuación que tuvo el cantante puertorriqueño, Bad Bunny. Personalidades importantes de la cultura y del deporte no se quisieron perder esta gran cita, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El mandatario del ente deportivo dijo presente en el Levi’s Stadium en California para presenciar el partido de los Patriots y los Seahawks, seguramente para continuar recopilando información sobre el modo en el que la NFL organiza uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

Previo a esta gran cita, Infantino estuvo en los micrófonos del medio Telemundo Sports y fue cuestionado sobre cual de los dos eventos es más visto e importante para el mundo, el Super Bowl o la Copa Mundial de la FIFA. Ante esta interrogante, el presidente de la FIFA defendió ‘su torneo’ y afirmó que el Mundial es, con creces, más grande que un Super Bowl.

“El Mundial es mucho más grande que esto (Super Bowl). Tenemos siete millones de personas en los estadios, hinchas de todos los países, el mundo se va a detener este año. Hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas para el Mundial 2026. Es claro que para organizar esto necesitamos un gran equipo de trabajo, una coordinación con todos los gobiernos de los países sede, los gobernadores, dueños de estadios y demás. Si algo saben hacer en Estados Unidos es organizar grandes fiestas”, señaló Infantino.

El mandatario agregó que “el Mundial es mucho mejor, no hay competencia. Tenemos seis mil millones de hinchas, aquí se para todo un país”, dijo sobre esta comparativa.

Por más que en los Estados Unidos la gran mayoría de sus personas tiene como evento favorito el Super Bowl, de acuerdo a diversos números, la Copa Mundial de la FIFA simplemente arrasa en cuanto a las audiencias.

Según el Diario Sport, los números no mienten y señalan que solamente la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 fue vista por unos 1500 millones de aficionados, siendo la más vista en toda la historia. En segundo puesto están los Juegos Olímpicos, el cual tuvo una audiencia entre los 4700 y 5000 millones. El podio lo cierra sorprendentemente el Tour de France con 3500 millones.

Por otra parte, La República también hizo un estudio de números y concluyeron en que el Super Bowl tampoco logra superar lo que hace la Copa Mundial de la FIFA. El Super Bowl LIX (2025) tuvo una audiencia de 210 millones de espectadores aproximadamente, esto tomando en cuenta el aspecto deportivo y cultura con el que se caracteriza el evento más grande del fútbol americano.

Los números no mienten, aunque este será un eterno debate. Lo cierto es que el Super Bowl LX fue seguido por millones de personas, algunos calificándolo como el mejor de toda la historia. Mientras que la Copa Mundial de la FIFA no concentra todo arsenal en la final, sino en los 104 partidos que, por ejemplo, se disputarán en este 2026.