La razón por la que Canadá impidió el ingreso de Thomas Partey al Mundial 2026

La participación de Ghana en el Mundial 2026 quedó marcada por una polémica que va mucho más allá del fútbol.

El mediocampista Thomas Partey, una de las principales figuras de los Black Stars, no pudo ingresar a Canadá para disputar el partido frente a Panamá después de que las autoridades canadienses rechazaran su solicitud de visa.

La decisión generó un intenso debate internacional debido a que el futbolista enfrenta siete cargos por presunta violación y uno por presunta agresión sexual en el Reino Unido, en un proceso judicial relacionado con denuncias presentadas por cuatro mujeres.

Partey ha rechazado todas las acusaciones y se ha declarado no culpable, mientras espera un juicio previsto para 2027.

Lo que más llamó la atención fue que el jugador sí recibió autorización para ingresar a Estados Unidos, donde Ghana realizó su concentración previa al torneo y donde disputará otros compromisos de la fase de grupos.

Sin embargo, Canadá aplicó sus propias normas migratorias y determinó que no era admisible para ingresar al país. FIFA aclaró que las decisiones sobre visados corresponden exclusivamente a cada nación anfitriona y no al organismo rector del fútbol mundial.

La federación ghanesa y autoridades del país intentaron revertir la medida. Incluso, Partey presentó una apelación de emergencia ante un tribunal canadiense para poder jugar el encuentro contra Panamá en Toronto. No obstante, un juez rechazó el recurso y mantuvo la negativa de ingreso.

Mientras el caso ocupaba titulares internacionales, en Ghana el foco del debate público tomó otro rumbo.

En redes sociales y programas deportivos, gran parte de la conversación se centró en el próximo enfrentamiento frente a Inglaterra y en las tensiones deportivas entre ambas selecciones, dejando en segundo plano las denuncias que pesan sobre el mediocampista.

La ausencia de Partey representó un golpe importante para Ghana en su estreno mundialista ante Panamá, ya que se trata de uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional de la plantilla.

Sin embargo, el jugador mantiene la posibilidad de participar en los encuentros programados en territorio estadounidense, siempre que no existan nuevas restricciones migratorias.

Mientras unos defienden el principio de presunción de inocencia, otros consideran que las autoridades migratorias tienen derecho a aplicar criterios más estrictos cuando existen procesos penales abiertos.