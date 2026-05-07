La Selección se hace querer en la eliminatoria, Alemania mandará en Italia 90’

Cincuenta y seis años después de haberla acogido, Italia volvía a ser la anfitriona de la Copa Mundial. El ambiente premundial era que iba a ser un torneo brillante, la Liga italiana era el principal torneo de Europa, el Milan A.C. reinaba en la Champions League, los jugadores más prominentes estaban en sus clubes entre ellos Diego Armando Maradona, quien había obtenido el segundo scudetto con el Napoli. País de fútbol por antonomasia, las expectativas locales estaban puestas en que Italia ganaría en casa como en el 1934.Se mantenía el formato anterior: 24 participantes, clasificaban a octavos los primeros y segundos de cada grupo, además los cuatro mejores terceros. El 8 de junio de 1990, Argentina daba inicio al campeonato enfrentado a Camerún produciéndose un impensado resultado, los cameruneses se imponían 1-0. El partido marcaría el ritmo con altibajos de los argentinos durante la competición, pasarían como uno de los mejores terceros en el grupo B.Camerún sería la mayor sorpresa al llegar hasta los cuartos de final. Costa Rica sería otra de las que dejaría huella al clasificarse de segunda en el grupo C conformado también por Brasil, Escocia y Suecia. Colombia irrumpiría con la generación liderada por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Argentina y Maradona alcanzarían a instalarse en una nueva final, para ello apearían del camino a Brasil en octavos de final en un encuentro dominado por los brasileños condenados por una magistral jugada de Maradona a los 80’, al dejar solo a Caniggia ante Taffarel a los 80’, venciéndoles 1-0.En cuartos de final, tras un empate 0-0 con Yugoslavia, definieron en la tanda de penales venciendo 3-2. El protagonismo se lo adjudicaba su portero Sergio Goycochea, un atajapenales redentor. En semifinales repitieron la fórmula al empatar 1-1 con Italia, les dejarían fuera 4-3 en la tanda de penales con Goycochea de héroe.Alemania Occidental, que arribaba a su tercera final consecutiva en 12 años, procuraba la revancha ante Argentina de 1986 y quebrar la etiqueta de subcampeones. Fueron primeros en el grupo D; en octavos, derrotarían 2-1 a Países Bajos; en cuartos a Checoslovaquia 1-0, con un penal cobrado por Lothar Matthäus; mientras en semifinales, al igualar 1-1 con Inglaterra, la tanda de penales les dio el tiquete a la final al imponerse 4-3.La final, el 8 de julio en el Estadio Olímpico de Roma, se decantó 1-0 a favor de los alemanes al transformar Andreas Brehme un penal a los 85’. Alemania era tricampeona, Franz Beckenbauer el segundo exjugador que se coronaba también como entrenador. Se cerraba un mundial que no había llenado las expectativas: 115 goles en 52 partidos, el promedio más bajo de los mundiales.