Lionel Messi hace historia y llega a los 900 goles en su carrera

La aventura del Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf volvió a terminar de manera precipitada. El club de Las Garzas no pudieron contra el Nashville en la ronda de los octavos de final, luego de empatar 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta.

La regla del gol de visitante los terminó por eliminar, sin embargo dentro de lo que cabe Lionel Messi pudo celebrar un hito histórico en su carrera como profesional.

Desde su debut oficial en el 2004 hasta la fecha de hoy, el actual campeón del mundo ha logrado la cifra de 900 goles en su carrera profesional. Números que muy pocos futbolistas tienen al alcance.

Con 38 años (cumple 39 en junio), Messi no se ha cansado de anotar goles e incluso en los Estados Unidos sigue rompiendo la barrera del gol. Con el Inter Miami llegó a la cifra de los 81 goles, esto en apenas 93 partidos desde su llegada hace cuatro temporadas.

Incluso en las dos temporadas anteriores finalizó como el MVP de la liga y llevándose también la Bota de Oro de la MLS. Cuando muchos creían que llegaba a esta liga para el ocaso de su carrera y disfrutar del deporte, Messi ha demostrado que sigue siendo competitivo y apunta siempre a los títulos, ya sea colectivos o individuales.

Con el Barcelona, Messi anotó la gran mayoría de estos 900 goles. Vistiendo la camiseta blaugrana llegó a la cifra de 672 goles en 765 partidos.

En el PSG, en apenas dos temporadas, solo marcó en 32 ocasiones. Su paso por el club parisino no fue el mejor estadísticamente hablando.

Mientras que con la selección Argentina suma 115 goles y podrían ir en ascenso. Hay que recordar que Messi jugará un duelo amistoso contra Guatemala este 27 de marzo en La Bombonera por lo que la cifra de goles podría ir en alza.

A su vez, aún es una incógnita si Messi disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su momento Messi dijo que todo dependía de las sensaciones que tendría tras la pretemporada con el Inter Miami y su inicio de temporada, pero aún no hay una postura clara de su presencia en el torneo mundialista.

Por delante de Messi aún tiene lejos a Cristiano Ronaldo, quien en estos momentos posee 960 goles a nivel profesional. El luso en estos momentos se encuentra lesionado, por lo que su cuenta goleadora ha estado en pausa hasta su regreso.