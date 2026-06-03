Lionel Scaloni: ‘Nosotros fuimos una de las selecciones que más piedras tuvo en el camino’

Lionel Scaloni y toda la selección de Argentina tendrá el arduo reto de defender lo logrado en Catar 2022. Liderados por su capitán, Lionel Messi, la albiceleste intentará conseguir algo que no se logra hace muchos años y es resultar bicampeones del mundo.

Kansas City será el campamento base de los campeones del mundo y desde allí harán toda su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jordania, Austria y Argelia serán los primeros rivales de la albiceleste en esta edición del mundial, que para muchos será importante, así como para el propio Scaloni.

Previo al inicio de la cita, Scaloni habló para el sitió Olé y revivió algunas vivencias que tuvo en ese Mundial 2022, sobre todo el camino que tuvo que atravesar la selección tras perder el primer partido contra Arabia Saudita en la fase de grupos.

“Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Países Bajos y fuimos a penales”, destacó Scaloni.

El entrenador también se refirió a la final contra Francia, partido que se extendió hasta la tanda de penales. Recordar que Argentina estuvo ganando el encuentro por un marcador de 2-0 hasta que llegó el tanto del empate al minuto 81 por medio de Kylian Mbappé.

“Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron. Dentro de todo, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino, una de las que creo que merecidamente llegó a la final y aun así estuvo a nada de no ganarla. Imagínate lo difícil que es. Pudimos quedar con Países Bajos afuera, pudimos quedar sin ganar la final y en la fase de grupos pasó lo que pasó”, resaltó.

Por otra parte, Scaloni dio a conocer algunas de las selecciones favoritas para esta cita. Puso como serios candidatos a llegar a la final a Francia, España, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina entre otros.

“No sé si no me quedé corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno”.

En esa misma línea, el argentino resaltó que no solo basta con ser favoritos para intentar llegar a esa gran final, sino que hay muchos factores en juego para lograr llegar a ese octavo partido.

“No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”, dijo Scaloni.

Para esta cita 2026, Scaloni contará con muchos jugadores que levantaron la Copa del Mundo en el 2022. Lautaro Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, solo por mencionar algunos estarán nuevamente en el combinado albiceleste.

“Los que siguen es porque han demostrado querer estar, no porque no lo hayamos intentado. Hemos intentado traer un montón de jugadores y al final los que siguen estando es porque lo merecen y están vigentes. Y los que no están, por diferentes motivos, no están: Ángel Di María merecidamente dejó de venir porque su carrera ha sido un cuento de hadas, creo que el resto forma parte del proceso normal. Otamendi ya dijo que después del Mundial se va”, expresó Scaloni.

También se refirió a la presencia de Messi, quien jugará su sexta Copa del Mundo, algo que tan solo está al alcance de unos pocos.

“Él va a jugar hasta que él quiera porque ya sabemos lo que es y no sorprende que juegue su sexto Mundial. ¿Cómo va a sorprender? Lo que sí sorprende es que haya ganado sólo cuatro títulos en la Selección. Estuvo a nada de ganar dos Copas América más y un Mundial. A nada y creo que totalmente inmerecido. Tendría que haberlos ganado. Entonces la línea es muy fina, pero ha demostrado unas ganas de querer estar increíbles”.

“No ha cambiado mucho, él sigue siendo el mismo, sigue siendo competitivo, va a jugar su sexto Mundial y tiene las mismas ganas. Y no creo que cambie, es el ejemplo que se quiere dar para un futbolista. No es lo que ganas, no es cómo jugas, sino cómo te tomas las cosas y eso es lo que intentamos hacerle entender a los chicos. Se dan cuenta”, destacó.