‘Lo vi imposible’: Coco Carrasquilla revela el duro camino que vivió antes del Mundial 2026

A pocas horas del esperado debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Adalberto “Coco” Carrasquilla compartió un emotivo mensaje que refleja el difícil camino que tuvo que recorrer para llegar a la máxima cita del fútbol mundial.

El mediocampista panameño, que durante las últimas semanas estuvo rodeado de incertidumbre por molestias físicas que pusieron en duda su presencia en el torneo, utilizó sus redes sociales para agradecer y expresar las emociones acumuladas antes de este histórico momento.

“En este día tan especial para Panamá, solo quiero agradecerle a Dios. Hizo posible lo que muchas veces vi imposible y me puso a prueba hasta el final”, escribió el jugador.

Las palabras de Coco Carrasquilla dejan entrever los momentos complicados que enfrentó en la recta final de su preparación mundialista.

Carrasquilla reconoció que detrás de este momento hubo sufrimiento, sacrificios y obstáculos que superar.

“Hoy quiero disfrutar este momento y ver a mis compañeros y a todo un país hacer lo mismo, porque detrás de este día hubo muchas lágrimas, tristeza y sacrificio”, añadió.

El futbolista también destacó que la clasificación y la participación de Panamá en el Mundial no pertenecen únicamente al grupo de jugadores, sino a toda una nación que ha acompañado el proceso de la selección.

“Esto es de todos”, escribió junto a varios emojis de la bandera panameña y corazones rojos.