‘Lo vi imposible’: Coco Carrasquilla revela el duro camino que vivió antes del Mundial 2026

La publicación generó rápidamente reacciones entre aficionados y seguidores de la Selección Nacional, quienes interpretaron el mensaje como una muestra de resiliencia tras semanas marcadas por la preocupación sobre su estado físico.Carrasquilla es considerada una de las principales figuras del conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen y una pieza clave en las aspiraciones de Panamá dentro del Grupo L, donde se enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra.Su presencia en la Copa del Mundo era una de las mayores inquietudes para la afición panameña, especialmente después de que se conociera que atravesaba un proceso de recuperación física que permaneció en vilo a la selección hasta los días previos al torneo.