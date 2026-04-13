LPF investiga posible amaño de partido tras polémica entre Jair Palacios y Ricardo Mitre

Un hecho inusual sacude al fútbol nacional. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció el inicio de una investigación luego de que el director técnico Jair Palacios entrenador de Alianza FC, señalara públicamente a su propio jugador, Ricardo Mitre, por una acción que consideró sospechosa durante el partido entre Alianza FC y Plaza Amador.

Las declaraciones del estratega surgieron tras una jugada puntual, en la que Mitre cometió una mano dentro del área, lo que llevó a Palacios a cuestionar la acción e insinuar la necesidad de investigarla, al considerar que “algo debe estar pasando”. El hecho ha generado sorpresa, al tratarse de un señalamiento directo desde el propio cuerpo técnico hacia un integrante de su equipo.

Ante la polémica, la Liga Panameña de Fútbol (LPF), informó mediante un comunicado que activó de manera preventiva el protocolo de integridad, con el objetivo de realizar una revisión “responsable, técnica y transparente” de lo ocurrido. El caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol, instancia encargada de analizar los hechos y determinar si existen elementos que ameriten sanciones.

Asimismo, la Unidad de Integridad convocará tanto a Palacios como al jugador involucrado para que presenten sus descargos y aporten cualquier información que contribuya al esclarecimiento de la situación.

En su pronunciamiento, la liga reiteró su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia en la emisión de opiniones públicas, advirtiendo que señalamientos sin pruebas pueden afectar tanto a las personas involucradas como a la reputación del torneo.

Por su parte, Alianza FC también se pronunció a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que reafirmó su compromiso con la ética y la transparencia. El club informó que abrió una investigación interna para analizar tanto los hechos ocurridos en el partido como las declaraciones emitidas por su director técnico.

La institución aseguró que este proceso se desarrollará con total imparcialidad, escuchando a todas las partes involucradas y respetando los canales institucionales. Además, reiteró la importancia del respeto mutuo entre jugadores, cuerpo técnico y directiva como base fundamental del proyecto deportivo.

Finalmente, el club indicó que, una vez concluida la investigación, se tomarán las medidas correspondientes conforme a sus reglamentos internos, al tiempo que agradeció la comprensión de su afición y reafirmó su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del fútbol nacional.

El caso reabre el debate sobre la integridad en el fútbol panameño, en un contexto donde este tipo de acusaciones han surgido de forma esporádica en años anteriores, pero pocas veces con señalamientos tan directos desde el interior de un mismo equipo.