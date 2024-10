“Lo vi a Darwin lagrimeando y le dije: ‘vos estás acá por mérito tuyo, por lo que trabajás, eres goleador y eres el mejor. Tienes que seguir así, olvídate de lo que digan los demás. Lávate la cara, salí y rómpela’. Por eso cuando hizo el gol fui el primero al que saludó. Para mi Darwin necesita cariño, que lo estén apoyando y contención, no otras cosas. Me crucé con el entrenador en el pasillo y me dijo: ‘no lo estamos ayudando con esas cosas’. Quedé descolocado, y le dije que yo tenía que apoyarlo. Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: ‘¿sabes que pasa? Si no le hablo así... Viste lo que corrió en el segundo tiempo’. Y yo le dije mi parte era contenerlo”, señaló.

En un encuentro directo entre Suárez y Bielsa el jugador contó lo que fue tener una conversación con el argentino. “Voy a una conversación con él, me siento frente a él, le estoy hablando entre cinco y seis minutos, mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara. Me miró y me dijo ‘Muchas gracias, Luis’. Y me levanté y me fui. No me contestó nada en los cinco o seis minutos que lo estuve mirando”, sentenció Suárez.