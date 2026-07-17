Mbappé y el insuficiente consuelo de la Bota de Oro

Durante las cinco semanas que pasó al otro lado del Atlántico, Mbappé estuvo a la altura de su estatus, elevando el nivel de la selección francesa, bien secundado por Ousmane Dembélé y Michael Olise.Si sus dos compañeros no estuvieron a la altura en semifinales, neutralizados por un mediocampo y defensa españoles claramente superiores, Mbappé al menos tuvo el mérito de entregarse todo lo que pudo en la línea de ataque.'Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de Copa del Mundo, no ganas', lamentó después del encuentro en Arlington (Texas).De este Mundial, a Mbappé le quedará en el recuerdo que superó el récord de goles marcados con Francia y la simbólica barrera de los 100 partidos internacionales.Sus 64 goles en 105 partidos como internacional, con sólo 27 años, son unas cifras mareantes para un jugador apasionado por las estadísticas y obsesionado con la huella que dejará en la historia del fútbol.Aún así Mbappé las habría cambiado sin duda por un lugar el domingo en la gran final del MetLife Stadium, cerca de Nueva York.'Él habría preferido no marcar ningún gol y ganar la competición', reconoció su compañero Ibrahima Konaté el viernes.En la próxima cita de 2030, organizada en España, Portugal y Marruecos, Mbappé tendrá todavía 31 años y, salvo contratiempo físico, podrá resarcirse de este agridulce verano norteamericano.