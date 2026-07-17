El Teatro Guild de Ancón presenta ‘Vampiro Político’, una comedia sobre poder, corrupción y humor negro

Más allá de la sátira, este proyecto cumple una función vital para la escena artística local. El 100% de los fondos recaudados a través de la taquilla serán destinados a la operación continua del Teatro Guild de Ancón. Fundado en eñ año 1950, el ‘Guild’, como también se le conoce, se mantiene como el teatro en operación continua más antiguo de Panamá. Al ser un motor cultural gestionado enteramente por voluntarios, la taquilla de esta corta temporada de 6 funciones resultará fundamental para financiar el mantenimiento de sus instalaciones históricas y potenciar su programa educativo, el cual imparte talleres formativos, capacitaciones en español e inglés y horas de servicio social para jóvenes de la localidad.