Caso Pandora: De Boca la Caja a la cárcel, así fue la audiencia de Jurado Rovira

Jurado Rovira fue imputado por cuatro cargos: corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos; blanqueo de capitales; y delincuencia organizada.El empresario es una pieza clave en el entramado del Caso Pandora, y ha sido señalado como uno de los principales sospechosos por las autoridades. Se le acusa desde estar relacionado con coimas a funcionarios para modificar información tributaria, hasta formar parte de una asociación criminal organizada que explotaba las falencias del sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI).Jurado Rovira aparece como directivo de dos sociedades<b>: </b>Servicios de<b> </b>Asesoría y Administración Jurado (SAAJ), e Inmobiliaria Riverside. De acuerdo al informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es utilizado por el Ministerio Público como referencia en el caso, SAAJ recibió 23.1 millones de dólares en créditos fiscales e Inmobiliaria Riverside recibió 701 mil dólares también en crédito por la aplicación de boletas de pago, generadas por anulaciones ilegítimas. Además, utilizando la figura de 'créditos de pagos no aplicados', llegarían 2.9 millones de dólares en créditos fiscales a Inmobiliaria Riverside y 817 mil dólares a SAAJ.Estos créditos serían luego, de acuerdo a la Fiscalía, triangulados a través de otras sociedades para esconder su origen y finalmente cedidos al banco BAC International Bank.Los créditos fiscales no son dinero en efectivo, solo se pueden usar para pagar compromisos tributarios, pero sí pueden ser traspasados o incluso vendidos de forma legal. Y es a través de estos traspasos que habría entrado el dinero real a las cuentas de los implicados en la Operación Pandora. Según la Fiscalía, unos 2.3 millones de dólares entraron a cuentas personales de Jurado Rovira en otros bancos.La investigación del Ministerio Público detalla la trazabilidad de estos movimientos financieros. Los créditos se movían entre distintas sociedades como Bonay International Holding, Financiera Buena Fe, La Naranja, y Master Eco. Además de Jurado Rovira, están imputados en esta causa Jercovik Joyner, Cira Marín, Karen Pittí, entre otros por su participación en sociedades intermediarias que triangularon los créditos, de acuerdo a los fiscales.